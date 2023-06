Rhein-Neckar-Zeitung

Alternative - Kommentar zum "Sofortprogramm" von CDU/CSU

Heidelberg

Die Rhein-Neckar-Zeitung (Heidelberg) kommentiert:

"In der politischen Kommunikation gibt es selten Zufälle. Wer eine "Agenda für Deutschland" aufsetzt, zeigt mit den Initialen, was er im Sinn hat: eine Positionierung als Alternative zur AfD. Beim Amtsantritt hat CDU-Chef Friedrich Merz vollmundig verkündet, er könne den Zulauf zu den Rechtspopulisten halbieren. Danach sieht es derzeit gar nicht aus - und mehr als (berechtigte) Schuldzuweisungen an die Ampel hat die Union kaum zu bieten. Ob ihr "Sofortprogramm" daran etwas ändern wird? Ein bisschen innere Sicherheit, ein bisschen Entlastung, weniger Flüchtlinge. In großen Zukunftsfragen wie Energie und Klima bleibt die Agenda vage und spielt wie der rechte Rand mehr mit Gefühlen, als echte Wege aufzuzeigen."

