H.M. Pallhuber GmbH & Co. KG

50 Jahre Pallhuber! Weinhaus präsentiert Sonderfüllungen und Neuheiten zum Jubiläum

Langenlonsheim/Nahe (ots)

Endlich ist es so weit: Das Weinhaus Pallhuber feiert sein 50. Jubiläum. Seit einem halben Jahrhundert steht der Familienbetrieb für hochwertigen Weingenuss und zählt inzwischen zu den führenden Unternehmen in der Weinbranche. Anlässlich ihres Jubiläums bedankt sich die Pallhuber-Gruppe mit besonderen Highlights bei ihren Kunden und lässt einige ihrer Produkte in neuem Design erstrahlen.

"Lust auf Genuss" mit exklusiven Weinerlebnissen - dafür steht das Weinhaus Pallhuber seit seiner Gründung 1972. Vor einem halben Jahrhundert legten Heinrich Maximilian Pallhuber und Karl-Heinz Paul im historischen Weinbauort Langenlonsheim den Grundstein für die Erfolgsgeschichte des Familienbetriebs. Dieser hat sich dazu verschrieben, Weingenuss möglichst unkompliziert zu machen und Menschen hochwertige Weine, exklusive Liköre, wertvolle Direktsäfte und erlesene Spezialitäten nahezubringen. Von der persönlichen Beratung über die Auswahl der Produkte bis hin zur Lieferung zum Kunden nach Hause liegt alles in einer Hand. Und das hat sich bewährt: In diesem Jahr feiert das Weinhaus sein 50. Jubiläum. Ein besonderer Dank gilt dabei den inzwischen 250.000 treuen Kunden. Mit exquisiten Highlights möchte sich das Weinhaus Pallhuber bei ihnen für die gemeinsame Zeit bedanken.

Auserlesene Weine, Liköre und Neuzugänge zum 50. Jubiläum

Um das besondere Jubiläum gebührend zu begehen, präsentiert das Familienunternehmen mit der Jubiläumsspätlese einen auserlesenen Wein aus den deutschen Klassikern Riesling und Grauburgunder. Diese ausgewogene Komposition beeindruckt mit einem aromatischen Duft nach Quitte, Aprikose und Mirabelle. Der fruchtig-süße Geschmack nach Weinberg-Pfirsich und gelben Früchten schmeichelt nicht nur dem Gaumen, sondern macht auch richtig Lust auf Sommer in geselliger Runde mit Freunden oder der Familie. Ideal für sommerlich-warme Abende im Garten oder auf dem Balkon und ein perfekter Start in die Urlaubszeit ist der Kundenliebling Phönix. Pallhuber präsentiert den prickelnd-erfrischenden Weißwein, der eine exotische und blumige Note sowie leichte Würze im Abgang offenbart, in einer limitierten Sonderfüllung.

Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens erweitert Pallhuber auch sein Sortiment an Likören und Säften um sommerlich-fruchtige Variationen. Ein absoluter Neuzugang ist der hochwertige Limette Käsekuchen Likör, der durch seinen cremigen und samtigen Geschmack nach frisch gebackenem Käsekuchen echte Sommergefühle weckt. Die frische und feine Limetten-Note treibt das Genusserlebnis auf die Spitze und macht den Likör zu einer kulinarischen Spezialität. Echtes Urlaubs- und Karibik-Feeling weckt der neue Weiße Smoothie, der durch seine cremige Beschaffenheit überzeugt. Am Morgen ist er der perfekte Start in den Tag, während er am Abend mit einem Schuss Batida de Côco oder Rum der ideale Sommercocktail ist, um den Tag ausklingen zu lassen.

Pallhuber-Produkte erstrahlen in neuem Design

Aber nicht nur kulinarisch, auch optisch gibt es im Hause Pallhuber pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum viel Neues zu entdecken. Ein besonderer Augenschmaus ist die limitierte Sonderfüllung des Kundenlieblings Phönix. Neben einem Gold-geprägten Jubiläumssiegel schwingt auf dem Etikett der Feuervogel in leuchtenden Regenbogenfarben seine Flügel und läutet den Sommer ein. Aber auch einige Liköre sind dem Anlass angemessen gestaltet und erstrahlen mit neuen Etiketten. Hierbei werden kunstvoll florale Elemente und eine feine Goldprägung miteinander kombiniert, die den Produkten eine verspielte Eleganz verleihen. Zum Beispiel sind auf der Flasche des Weinberg-Pfirsich Likörs, der seinen Namen einem Rosengewächs verdankt, passenderweise filigrane Rosenblüten in zarten Rot- und Rosatönen abgebildet. Auf diese Weise vereinen sich auch in der Flaschengestaltung gleichermaßen Geschmack und Exklusivität.

Es werden jedoch nicht die einzigen Highlights bleiben, auf die sich die Kunden von Pallhuber freuen dürfen. Das Weinhaus kündigt an, in den kommenden Wochen weitere Produkt-Besonderheiten zu präsentieren und kulinarische Genussmomente mit allen Sinnen zu bieten. In diesem Sinne: Ein Hoch auf den 50. Geburtstag!

Original-Content von: H.M. Pallhuber GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell