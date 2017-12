Anhaltender Wachstumskurs: Oliver Wyman ernennt 33 neue Partner

München (ots) - Die internationale Strategieberatung Oliver Wyman beruft zum Jahresauftakt weltweit insgesamt 33 neue Partner mit unterschiedlichen Beratungsschwerpunkten und stärkt somit ihre internationale Präsenz und Expertise. In Deutschland baut sie mit insgesamt fünf neuen Partnern ihr Führungsteam weiter aus.

"Die unterschiedliche Branchenexpertise der weltweiten Kandidaten spiegelt die Breite der Aktivitäten von Oliver Wyman wider und trägt den wachsenden Beratungsanforderungen der Kunden Rechnung", sagt Finja Carolin Kütz, Deutschlandchefin von Oliver Wyman. "Die neuen Partner helfen uns, diesem Bedarf gerecht zu werden und unsere Rolle als internationale Top-Strategieberatung weiter auszubauen".

Über die neu ernannten deutschen Partner

Dr. Rainer Glaser (43) ist Partner im Bereich Finance & Risk. Seit seinem Beginn bei Oliver Wyman im Jahr 2010 hat er mit einer Vielzahl von Finanzinstituten in Europa gearbeitet, mit besonderem Fokus auf quantitatives Risikomanagement, Gesamtbanksteuerung, aufsichtsrechtliche Themen sowie fortgeschrittene Ansätze im Risikomanagement und der Geschäftssteuerung. Rainer hat in Mathematischer Physik promoviert und besitzt ein Diplom in Theoretischer Physik von der Universität Ulm.

Nico Hartmann (36) ist Partner der globalen Automotive und Manufacturing Practice in München und berät Unternehmen der Anlagen-, Maschinen- und Schiffbauindustrie. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen ganzheitliche Transformationsprogramme, Digitalisierung, Vertrieb und Service sowie Operational Excellence. Nico hat Betriebswirtschaft an der Otto Beisheim Graduate School of Management (WHU) Koblenz studiert.

Matthias Klinger (43) ist Partner der globalen Digital, Technology, Operations and Analytics Practice und berät aus Berlin Kunden in strategischen IT-Themen und digitaler Transformation. Er ist seit 2009 für Oliver Wyman tätig und hat branchenübergreifend Projekte im Dienstleistungs- und Energiesektor betreut. Matthias studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Passau.

Dr. Daniel Kronenwett (38) ist Partner der globalen Automotive und Manufacturing Practice. Aus München heraus berät er führende Industriegüterunternehmen. Seine Schwerpunkte liegen dabei auf Strategieentwicklung sowie umfassenden Transformations- und Ergebnisverbesserungsprogrammen. Er ist diplomierter Kaufmann der Universität Mannheim. Darüber hinaus hat er einen MBA der University of Massachusetts, Dartmouth und wurde am Karlsruhe Institute of Technology (KIT) promoviert.

Dieter Trimmel (43) ist Partner der Communications, Media & Technology Practice von Oliver Wyman in München. Nach 18 Jahren in unterschiedlichen Rollen in der Telekommunikationsindustrie, zuletzt als Leiter Digital, Strategy & Innovation in einem internationalen Kommunikationskonzern, berät der gebürtige Wiener seit Anfang 2017 wieder führende Telekom und High-Tech Unternehmen. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Umsatzwachstum, Innovation, Large Scale Transformation und Next Generation Networks. Dieter studierte Wirtschaftsingenieurwesen für Maschinenbau an der Technischen Universität Wien und absolvierte mehrere Postgraduate Lehrgänge von BOCCONI, ESADE und INSEAD.

