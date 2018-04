Bachelor-Kandidatin Denise und BTN-Star Pascal Kappés exklusiv in InTouch: "Ja, wir sind schwanger!"

Hamburg (ots) - Bald sind sie zu dritt - und das viel früher als geplant. Schließlich kennen sich Denise (27) und Ehemann Pascal Kappés (27) gerade einmal seit etwas mehr als einem halben Jahr. Denise, die man noch unter ihrem Mädchennamen Temlitz aus der sechsten "Bachelor"-Staffel kennt, erzählt exklusiv im Gespräch mit InTouch (EVT 12.04): "Erst konnten wir es gar nicht glauben."

"Plötzlich hatte Denise so ein Gefühl und wollte noch am gleichen Abend recht spät zur Notfallapotheke. Da kauften wir den ersten Test und waren echt überrascht", berichtet Pascal, der "David" in der RTL-II-Erfolgsserie "Berlin - Tag & Nacht" spielt. Nach weiteren vier Tests, einer Blutabnahme und zwei Arztbesuchen waren sie sich erst sicher: ein Baby ist auf dem Weg. "Bei uns hat echt alles sofort gepasst. Eine Schwangerschaft war allerdings so schnell nicht geplant", so das Paar, das eigentlich für die diesjährige Staffel der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" zugesagt hatte, die in den kommenden Wochen gedreht wird. Daraus wird jetzt erstmal nichts. Stattdessen steht die Umplanung ihrer Wohnung bevor. "Mein Ankleidezimmer ist mit Kind leider Geschichte. Das werde ich räumen und es in ein Babyzimmer verwandeln", so Denise. Und dafür haben die Beiden gar nicht mehr so lange Zeit - Stichtag ist der 20. Oktober.

Ob es ein Mädchen oder Junge wird, ist noch unklar, genauso wie der Vorname. "Die Namensfindung wird uns nochmal einige Diskussionen kosten. Dafür muss ich aber noch etwas zu Kräften kommen, um mich auch durchsetzen zu können. Ich bin gespannt, ob wir uns da schnell einigen können", sagt Denise und lacht.

Hinweis an die Redaktionen:

Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe von InTouch (Nr. 16/2018, EVT 12.04.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle InTouch zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion InTouch, Alexandra Siemen, Telefon: 040/3019-4107.

Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.

Pressekontakt:

Bauer Media Group

Heinrich Bauer Verlag KG

Unternehmenskommunikation

Natja Rieber

T +49 40 30 19 10 88

natja.rieber@bauermedia.com

www.bauermediagroup.com

https://twitter.com/bauermediagroup

Original-Content von: Bauer Media Group, übermittelt durch news aktuell