Sylvie Meis (39) exklusiv in Closer: "Heute mit fast 40 ist es viel schwerer, mein Gewicht zu halten"

Hamburg (ots) - In wenigen Wochen feiert Model und Power-Frau Sylvie Meis ihren 40. Geburtstag. Exklusiv in Closer (EVT 28.02.) spricht sie darüber, wie sie es schafft, dem knallharten Beauty-Druck der Branche standzuhalten.

Eine Figur wie Sylvie sie hat, bedeutet auch harte Arbeit: "Natürlich merke ich: Heute mit fast 40 ist es viel schwerer, mein Gewicht zu halten, als vor fünf oder zehn Jahren", so das Model. "Früher hat man dann mal ein, zwei Tage Zucker weggelassen, und dann war alles wieder okay. Heute muss ich viel disziplinierter sein." Bei der Ernährung setzt Sylvie auf das 5-2-Prinzip: An fünf Tagen in der Woche isst sie wenig und nur gesunde Kohlenhydrate, dafür viel Proteine und Gemüse. An zwei Tagen in der Woche sieht sie es locker: "Wenn das Leben aus zu vielen Verboten besteht, macht es keinen Spaß. Man sollte besser bewusst entscheiden, wie oft man Burger und Torte wirklich braucht."

Die Wahl-Hamburgerin freut sich auf ihren runden Geburtstag. "Es ist ein Geschenk, älter werden zu dürfen, und auch das letzte Jahrzehnt mit allen Höhen und Tiefen hiermit abzuschließen, ist ein tolles Gefühl." Und Silvie gibt zu: "Auch ich habe meine Falten, die gehören zum Älterwerden. Aber z.B. gutes und gesundes Essen, natürlich Sport, niemals Zigaretten und nur ganz selten Alkohol haben mir immer gutgetan. Außerdem setze ich mich nie der direkten Sonne aus."

Hinweis an die Redaktionen:

Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe von Closer (Nr. 10/2018, EVT 28.02.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle Closer zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion Closer, Angela Meier-Jakobsen, Telefon: 040/3019-2550.

Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.

Pressekontakt:



Bauer Media Group

Heinrich Bauer Verlag KG

Unternehmenskommunikation

Natja Rieber

T +49 40 30 19 10 88

natja.rieber@bauermedia.com

www.bauermediagroup.com

https://twitter.com/bauermediagroup

Original-Content von: Bauer Media Group, übermittelt durch news aktuell