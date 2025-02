Hier ist Zukunft! Boehringer Ingelheim veranstaltet Transforming Science Day im EMBL

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim veranstaltet Transforming Science Day im EMBL

Heidelberg/Ingelheim

Netzwerkveranstaltung mit Fokus auf wissenschaftliche Karrierewege in der Industrie und innovative medizinische Durchbrüche für Patientinnen und Patienten

Forschende diskutierten mit internationalen Gästen aus der Life Science Community

,Am 25. Februar veranstaltete Boehringer Ingelheim seinen dritten Transforming Science Day. Dieses Mal am renommierten Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) in Heidelberg. Bei der Veranstaltung nahmen mehr als 2.000 Forschende aus akademischen Institutionen und der Industrie online und vor Ort teil. Diskutiert wurden Rahmenbedingungen, um erfolgreiche Innovationen für Patientinnen und Patienten zu entwickeln sowie Karrieremöglichkeiten in der Life Science- und Pharmaindustrie.

Professor Dr. Peer Bork, Direktor EMBL Heidelberg und gewählter Interims-Generaldirektor des Instituts mit sechs Standorten in Europa hob den regelmäßigen Austausch zwischen Grundlagenforschung und Industrie hervor: "Viele neue Erfindungen für Patienten fußen auf der Zusammenarbeit von akademischen Institutionen und Unternehmen. Deshalb sind Veranstaltungen wie der Transforming Science Day wichtig. Sie ermöglichen neue Interaktionen, die wiederum eine Basis für zukünftige Kollaborationen darstellen."

Wie wissenschaftliche Durchbrüche für Patientinnen und Patienten gelingen können

Dr. Paola Casarosa, Mitglied der Unternehmensleitung bei Boehringer Ingelheim, sprach über die Notwendigkeit, schon in frühen Stadien der Forschung und Entwicklung die Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt zu stellen: "Patienten inspirieren uns, bahnbrechende Therapien zu entwickeln, Leben zu verändern und Bereiche mit hohem ungedecktem Bedarf anzugehen."

Offenheit und Neugierde können den Unterschied machen

Dr. Michael Mark, langjähriger Leiter der Abteilung Cardio Metabolic Diseases Research, berichtete aus dem Forschungsalltag bei Boehringer Ingelheim. Er wirkte direkt an der Entdeckung neuer Wirkstoff-Moleküle mit und begleitete diese auf dem Weg zu erfolgreichen Medikamenten. Für junge Talente fand er ermutigende Worte: "In jeder Phase eurer beruflichen Laufbahn könnt ihr etwas bewirken - egal, ob ihr bereits erfahrene Wissenschaftler seid oder am Anfang eurer Karriere steht. Entscheidend sind auch die richtigen Rahmenbedingungen für euch bei eurer Arbeitsstelle. Damals zu Boehringer zu gehen, war für mich die beste Entscheidung überhaupt. Hier kann man mit Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt dazu beizutragen, Patienten mit neuen Therapien zu helfen." Dr. Maude Giroud, Principal Scientist am weltweit größten Forschungs- und Entwicklungsstandort von Boehringer Ingelheim in Biberach an der Riß, ergänzte: "Wer neugierig und offen ist, der ist bei uns genau richtig."

Auf Forschung und Entwicklung setzen

Janina Klug, Teamleiterin Recruiting bei Boehringer Ingelheim, betonte: "Bei Boehringer Ingelheim planen wir langfristig. Wir haben einen stetigen Bedarf an naturwissenschaftlich hochqualifizierten Fachkräften. Der Transforming Science Day ist eine großartige Chance, um mit potenziellen Talenten in Kontakt zu kommen. Wir bieten ihnen Einblicke in die Arbeit eines forschenden Pharmaunternehmens und geben Tipps rund um den Einstieg."

Boehringer Ingelheim investiert rund 25 % seiner weltweiten Umsatzerlöse in Forschung und Entwicklung. 2023 waren es ca. 2,5 Milliarden Euro allein in Deutschland. Dabei spielen die Förderung und Rekrutierung von Talenten in der Wissenschaft und Forschung für das Unternehmen eine wichtige Rolle. Von den über 18.000 Mitarbeitenden in Deutschland sind über 3.500 aus über 50 Nationen in Forschung und Entwicklung tätig.

Mehr Informationen

Über den Transforming Science Day

Der Transforming Science Day ist eine von Boehringer Ingelheim organisierte Veranstaltung. Ziel ist es, Wissenschaftler aus aller Welt zusammenzubringen und den Wert einer Karriere in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung hervorzuheben. Nach Veranstaltungen in Boston und London fand das Event nun im EMBL in Heidelberg statt. Interessierte konnten sich kostenlos vor Ort oder online anmelden.

Über das EMBL

Das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) ist Europas Forschungseinrichtung für Lebenswissenschaften. Als wissenschaftlicher Wegbereiter koordiniert das EMBL biowissenschaftliche Forschung in ganz Europa. Die herausragende Grundlagenforschung sucht nach kooperativen und interdisziplinären Lösungen für einige der größten Herausforderungen unserer Gesellschaft. Der Fokus liegt außerdem auf der Ausbildung von Studierenden und Forschenden, der Entwicklung neuer Technologien und Methoden sowie auf der Bereitstellung einer hochmodernen Forschungsinfrastruktur mit einem breiten Angebot an Experiment- und Datendiensten. Das EMBL ist eine zwischenstaatliche Organisation mit 29 Mitgliedsstaaten, einem assoziierten Mitglied und einem Mitgliedskandidaten. An den sechs Standorten in Barcelona, Grenoble, Hamburg, Heidelberg, Hinxton bei Cambridge und Rom wird das Leben in seinem natürlichen Kontext, von Molekülen bis hin zu Ökosystemen erforscht.

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in den Bereichen Humanmedizin und Tiergesundheit tätig ist. Als einer der größten Investoren in Forschung und Entwicklung konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung innovativer Therapien in Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf. Durch die Unabhängigkeit seit seiner Gründung im Jahr 1885 nimmt Boehringer eine langfristige Perspektive ein und verankert Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mehr als 53.500 Mitarbeitende bedienen über 130 Märkte für eine gesündere, nachhaltigere und gleichberechtigtere Zukunft. Erfahren Sie mehr unter www.boehringer-ingelheim.com.

