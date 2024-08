Horizon3.AI Europe GmbH

Tech Mahindra und Horizon3.ai schließen Partnerschaft zur Verbesserung von KI-basierter Cyber-Resilienz für globale Kunden

Pune und San Francisco (ots)

Tech Mahindra (NSE: TECHM), ein führender globaler Anbieter von Technologieberatung und digitalen Lösungen für Unternehmen aller Branchen, gibt eine strategische Partnerschaft mit Horizon3.ai bekannt, einem führenden Unternehmen im Bereich der autonomen Sicherheit, um die Cybersicherheitslandschaft zu verbessern. Die Partnerschaft wird die innovative NodeZero-Plattform von Horizon3.ai, die integrierte Bedrohungserkennung, KI-gestütztes Pentesting und Einblicke in Governance, Risk und Compliance (GRC) bietet, mit Tech Mahindras umfassendem Angebot an Cybersicherheitsdienstleistungen verbinden.

Tech Mahindra wird die autonome Penetrationstest-Plattform NodeZero von Horizon3.ai nutzen, um es seinen Kunden zu ermöglichen, ausnutzbare Schwachstellen aufzudecken und Sicherheitsmaßnahmen in lokalen, Cloud- und hybriden Netzwerkinfrastrukturen zu validieren. Die Partnerschaft wird die Cybersecurity-Expertise und die globale Reichweite von Tech Mahindra und Horizon3.ai kombinieren, um Innovation, Exzellenz und proaktive Verteidigung zu fördern. Kunden werden somit die Werkzeuge und das Fachwissen zur Verfügung gestellt, die sie zum Schutz ihrer digitalen Ressourcen benötigen.

Kunal Purohit, President - Next Gen Services, Tech Mahindra, sagt: "In einer sich schnell entwickelnden Cybersicherheitslandschaft können herkömmliche Sicherheitsbewertungen oft keine ausnutzbaren Schwachstellen identifizieren. Unsere Partnerschaft mit Horizon3.ai unterstreicht unser Engagement, die besten Sicherheitslösungen anzubieten, die es unseren Kunden ermöglichen, ihre Geschäftsabläufe zu sichern. Gemeinsam wollen wir umfassende Sicherheitsmanagement-Services bereitstellen, die es Kunden ermöglichen, schnell zu skalieren und Penetrationstests der nächsten Generation zu nutzen."

Tech Mahindra wird seinen Kunden Schwachstellenbewertungen in Echtzeit anbieten, so dass Schwachstellen sofort erkannt und behoben werden können. Eine realistische Angriffssimulation stellt die Taktiken von Cyberangreifern nach, um die Sicherheitsresistenz zu bewerten. Darüber hinaus profitieren Kunden von einem umfassenden Reporting, das Risiken priorisiert und umsetzbare Empfehlungen zur Abhilfe liefert. Erweiterte Compliance- und Kosteneffizienzfunktionen stellen sicher, dass Unternehmen gesetzliche Standards einhalten und Zugang zu skalierbaren, fortschrittlichen Penetrationstests haben.

Snehal Antani, CEO von Horizon3.ai, sagt: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Tech Mahindra, einem anerkannten Marktführer für Managed Security Services. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, die Reichweite von NodeZero zu vergrößern und mehr Unternehmen die Möglichkeit zu geben, proaktiv ausnutzbare Schwachstellen zu identifizieren und zu beheben, während wir auch strategisch Täuschung und Bedrohungserkennung auf der Grundlage von Pentest-Ergebnissen einsetzen. Noch wichtiger ist, dass CIOs und CISOs ihre Sicherheitslage im Laufe der Zeit verstehen können. Gemeinsam setzen wir einen neuen Standard für Sicherheitsexzellenz weltweit."

Die Partnerschaft mit Horizon3.ai steht im Einklang mit der Mission von Tech Mahindra, sein Angebot zu erweitern und seinen Kunden ein beispielloses Maß an Sicherheit zu bieten. Tech Mahindra hat sich durch Technologie-Implementierungen, Managed Security & Risk Services und Compliance-Lösungen für Unternehmen weltweit einen Ruf als führender Cybersecurity-Partner erworben. Der ganzheitliche Ansatz von Tech Mahindra gewährleistet eine umfassende Cyber-Resilienz und bietet einen fortschrittlichen proaktiven Schutz sowie die Erkennung und Behebung von Sicherheitslücken in verschiedenen Bereichen.

Über Horizon3.ai

Mit der NodeZero-Plattform können Unternehmen kontinuierlich ausnutzbare Schwachstellen erkennen, beheben und verifizieren. Sie ist das Vorzeigeprodukt von Horizon3.ai, das 2019 von ehemaligen Veteranen der US-Industrie und der nationalen Sicherheit gegründet wurde. Die Mission von Horizon3.ai besteht darin, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Netzwerke mit den Augen des Angreifers zu sehen und kritische Probleme proaktiv zu beheben, die Effektivität ihrer Sicherheitsinitiativen zu verbessern und sicherzustellen, dass sie auf echte Cyberangriffe vorbereitet sind. Für weitere Informationen über Horizon3.ai kontaktieren Sie bitte press@horizon3.ai oder besuchen Sie https://www.horizon3.ai/.

Über Tech Mahindra

Tech Mahindra (NSE: TECHM) bietet branchenübergreifend Technologieberatung und digitale Lösungen für globale Unternehmen an und ermöglicht so eine Transformation in beispiellosem Tempo. Mit mehr als 147.000 Fachleuten in über 90 Ländern, die mehr als 1100 Kunden unterstützen, bietet TechM ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen, darunter Beratung, Informationstechnologie, Unternehmensanwendungen, Geschäftsprozessdienstleistungen, technische Dienstleistungen, Netzwerkdienstleistungen, Kundenerfahrung und Design, KI und Analytik sowie Cloud- und Infrastrukturdienstleistungen. Tech Mahindra ist das erste indische Unternehmen weltweit, das von der Sustainable Markets Initiative mit dem Terra Carta-Siegel ausgezeichnet wurde, als Anerkennung für seine aktive Vorreiterrolle bei der Schaffung einer klima- und naturfreundlichen Zukunft. Tech Mahindra ist Teil der 1945 gegründeten Mahindra Group, einem der größten und angesehensten multinationalen Unternehmensverbände. Weitere Informationen über die Zusammenarbeit mit TechM finden Sie unter https://www.techmahindra.com/

Warenzeichenhinweis: NodeZero ist ein Trademark von Horizon3.ai

