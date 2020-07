Westfalen-Blatt

WESTFALEN-BLATT (Bielefeld): Kommentar zum Tönnies-Rückzug

Bielefeld (ots)

Clemens Tönnies macht Platz - zumindest beim FC Schalke 04. Der Rückzug vom Posten des Aufsichtsratschefs ist aus Sicht vieler Fans überfällig. Für sie war Tönnies schon seit dem vergangenen Sommer nicht mehr tragbar, als er beim "Tag des Handwerks" in Paderborn durch rassistische Äußerungen in die Kritik geraten war.

Wem sein unehrenvoller Abgang am Ende aber nützt, wird sich erst noch zeigen. Denn schon länger wird man das Gefühl nicht los, dass so mancher Schalker glaubt, im wortgewaltigen Fleisch-Unternehmer aus Rheda-Wiedenbrück den idealen Sündenbock für das Missmanagement eines ganzen Vereins gefunden zu haben. Was einer grandiosen Fehleinschätzung gleichkommt.

Apropos Sündenbock: Spätestens mit dem massiven Corona-Ausbruch in seinem Schlachtbetrieb hat Tönnies auch als Unternehmer den letzten Kredit verspielt. Nun scheint es, als rüste er selbst zur letzten Schlacht. Gut möglich, dass der Fleischbaron auch deshalb nicht mehr Schalke-Boss sein will, um in und von seinem Konzern das zu retten, was noch zu retten ist. Der 64-Jährige hat zwar gesagt, in der Stunde der Not nicht davonlaufen zu wollen. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und so gilt wohl: Der gestrige Rücktritt von Clemens Tönnies war nur der Anfang.

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Ulrich Windolph

Telefon: 0521 585-261

wb@westfalen-blatt.de

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell