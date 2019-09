Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATt (Bielefeld) zum Nazi-Gruß in der Umkleide

Westfalen-Blatt

Man darf wohl annehmen, dass es den Fußballspielern aus Porta Westfalica ernst ist mit ihrer Beteuerung, sie seien keine Rechtsradikalen, keine Nazis. Nur: Dann darf man eben auch nicht deren Vokabular benutzen. Natürlich hat nicht die gesamte Mannschaft »Sieg Heil!« gerufen. Aber weil die wenigen Urheber bis heute nicht das Rückgrat haben, dazu zu stehen und sich stattdessen in der Gruppe verstecken, ist es schwer zu differenzieren. Der jetzt veröffentlichte Offene Brief - er lässt deutlich erkennen, wie unvorbereitet die Mannschaft nach Bekanntwerden des Handyvideos von Angriffen und Anfeindungen getroffen worden sein muss. Hoffentlich war das ein heilsamer Schock, der manchem die Augen geöffnet hat und ihn vor weiteren verbalen Ausfällen bewahrt. Bedenklich ist allerdings, dass in dem Offenen Brief nicht mit einem einzigen Wort auf die »Sieg Heil!«-Rufe eingegangen wird. Die Mannschaft setzt sich damit nicht auseinander, und auch nicht mit jenen, die den Nazi-Gruß gerufen haben. Das aber gehört zu einer echten Aufarbeitung und Distanzierung dazu.

