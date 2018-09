Westfalen-Blatt: das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Karstadt/Kaufhof

Bielefeld (ots) - Handel ist Wandel. Das bekommen gerade die deutschen Warenhaus-Konzerne seit Jahren zu spüren. Beide blicken auf eine große Tradition zurück. Karstadt wurde 1881 gegründet, Kaufhof begann im Jahr 1879. Doch Tradition hilft in der jetzigen Situation kaum.

Die Herausforderungen durch die großen Online-Anbieter, wachsenden Einkaufscenter und internationalen Modeketten machen den stationären Anbietern das Leben schwer. Karstadt erzielt heute nur noch ein Drittel des Umsatzes, den der Konzern im Jahr 2000 erwirtschaftet hat. Dazwischen lag 2010 der Gang in die Insolvenz. Aus ihr hat sich der Konzern wieder nach oben gekämpft und geht nun als der Stärkere in die Fusion mit dem bisherigen Konkurrenten.

Gerade die jüngere Entwicklung der beiden einzigen großen Warenhaus-Konzerne, die übrig blieben, zeigt: Auch in schwierigen Zeiten gibt es Gewinner und Verlierer. Comebacks sind möglich. Von nun an kämpft die Warenhaus-Branche - von kleineren Häusern in Familienhand abgesehen - allein gegen den Rest der Handelswelt. Das kann auch ein Vorteil sein.

