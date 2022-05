Medienfachverlag Oberauer GmbH

Die Lokalzeitung des Jahres kommt aus Norwegen

Die beste Medien Europas kommen in diesem Jahr aus Norwegen, Portugal, Spanien, Belgien und aus der Schweiz.

Die beste Lokalzeitung 2022 ist "Hallingdølen" aus Norwegen. Die Zeitung konzentriert sich ganz auf das lokale Geschehen in einem Tal im Südosten des Landes. Viel Raum wird den Lesermeinungen gegeben. Die Coverstory wird oft über vier bis fünf Seiten geführt. Bei der Qualität von Foto-Reportagen, die sich mitunter über acht bis zehn Seiten erstrecken, steht "Hallingdølen" ebenbürtig neben den großen überregionalen Zeitungen.

Konzept und Design von "Hallingdølen" sind ein Vorbild für Lokalzeitungen in ganz Europa. Die Zeitung erscheint drei Mal wöchentlich im Tabloid-Format mit einer Auflage von 10.216 Exemplaren. "Hallingdølen" beschäftigt zwölf Journalisten, einen Fotografen und zwei Layouter. Beim European Publishing Congress präsentiert Lillian Holden als verantwortliche Redakteurin das Konzept von "Hallingdølen".

Der European Publishing Congress findet vom 19. - 20. Juni im Palais Niederösterreich in Wien statt. Neben den Präsentationen der besten Medien Europas sind Künstliche Intelligenz und Paid Content in diesem Jahr zwei Schwerpunkte dieses größten europäischen Medienkongresses. Unter anderem wird Nico Wilfer über den Einsatz von Künstlicher Intelliganz im Lesermarkt bei der FAZ berichten. Jochen Wegner und Christian Röpke informieren über ihre Paid Content-Strategie bei der "Zeit". Und Manfred Sauerer von der "Mittelbayerischen Zeitung" und Christoph Mayer von Schickler geben einen Zwischenstand zu Drive. An diesem größten Paid-Content-Projekt wirken inzwischen 17 regionale deutsche und österreichische Zeitungsverlage mit.

Der European Publishing Congress richtet sich an Führungskräfte aus den Bereichen Redaktion, Digital, Design und Management. Weitere Infos: https://www.publishing-congress.com/themen-sprecher/

