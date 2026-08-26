RTLZWEI

"Bella Italia - Camping auf Deutsch": Tränen beim Familienpicknick und Sorge um Sascha Fingerhuth

München (ots)

Die Nawrots blicken emotional auf ihren Weg zur eigenen Familie zurück

Sascha Fingerhuth muss ins Krankenhaus

Neue Folgen "Bella Italia - Camping auf Deutsch" ab 26. August 2026, immer mittwochs um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Ein gemeinsames Picknick am Strand wird für Daniel und Roman Nawrot zu einem besonders emotionalen Familienmoment. Mit ihren Kindern Melodie und Romeo blicken sie darauf zurück, wie unverhofft ihr großer Wunsch nach einer eigenen Familie Wirklichkeit wurde. Bei der Camping-Clique rund um Sascha und Nicole Fingerhuth beginnt der Urlaub dagegen mit großen Sorgen: Nach einem Sturz leidet Sascha unter starken Schmerzen und muss in Jesolo ins Krankenhaus. Trotzdem wartet auf die Freunde noch ein ungewöhnliches Grill-Duell zwischen Fleischfans und Gemüsefans. Neue Folgen "Bella Italia - Camping auf Deutsch" ab 26. August 2026, immer mittwochs um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Bei den Nawrots startet der Tag zunächst mit einem kleinen Wellnessprogramm auf dem Campingplatz. Der gelernte Friseur Daniel greift selbst zur Schere und verpasst Ehemann Roman einen neuen Look. Auch Christine gönnt sich eine Veränderung und lässt sich von einer Freundin vom Campingplatz die Haare schneiden und stylen.

Nach dem Styling geht es für Daniel, Roman, Melodie und Romeo gemeinsam an den Strand. Beim Familienpicknick blicken Daniel und Roman auf ihren gemeinsamen Weg zurück. Als schwulem Paar wurde ihnen zunächst wenig Hoffnung gemacht, dass sich ihr Wunsch nach einem Kind durch eine Adoption erfüllen könnte. Umso größer ist heute ihre Dankbarkeit darüber, dass Melodie und Romeo unverhofft in ihr Leben kamen und sie zu einer Familie machten. Dieses Gefühl möchten Daniel und Roman auch ihren Kindern vermitteln. Als sie darüber sprechen, wie erfüllt sie heute als Familie sind, wird Daniel schließlich von seinen Emotionen überwältigt und muss weinen.

Ganz anders beginnt der Urlaub für die Camping-Clique rund um Nicole und Sascha Fingerhuth. Eigentlich wollen die Freunde endlich wieder gemeinsam die Zeit auf dem Marina di Venezia genießen, doch Sascha ist angeschlagen: Bei den Urlaubsvorbereitungen ist er auf einer Treppe gestürzt. Die Schmerzen am Oberkörper lassen nicht nach, sodass schließlich ein Besuch im Krankenhaus in Jesolo notwendig wird. Wie ernst ist Saschas Verletzung und was bedeutet die Diagnose für den restlichen Urlaub?

Für die Clique steht außerdem ein Grill-Experiment an. Die Männer wollen den Frauen zeigen, wie vielfältig Fleisch auf dem Grill zubereitet werden kann, während die Frauen beweisen möchten, dass ein Grillabend auch ohne Fleisch überzeugen kann. Was trifft am Ende eher den Geschmack der Runde?

Neue Folgen "Bella Italia - Camping auf Deutsch" ab 26. August 2026, immer mittwochs um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Sendung wird von STORYHOUSE produziert.

Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Bella Italia - Camping auf Deutsch - RTLZWEI Unternehmen

Über "Bella Italia - Camping auf Deutsch":

Der Campingplatz Marina di Venezia ist als größter Campingplatz Europas ein ganz besonderer Mikrokosmos. Mehr als 12.000 Camper kommen jedes Jahr hierher, die meisten von ihnen sind deutsche Gäste. Mit einem riesigen Wasserpark, Restaurants und Supermärkten bietet der Platz viel Abwechslung und einen Blick auf die Lagunenstadt Venedig. Die Doku-Soap "Bella Italia - Camping auf Deutsch" begleitet die Urlauber in der schönsten Zeit des Jahres und zeigt die facettenreichen Erlebnisse der Gäste - von großen Freuden und glücklichen Momenten bis hin zu den kleinen und großen Dramen, die sich im Urlaub abspielen können.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell