Die Spielfilm-Highlights bei RTLZWEI: Ein Wochenende voller Adrenalin und Action

Freitag, 13. März 2026: "Maze Runner - Die Auserwählten in der Brandwüste" (20:15 Uhr)

Samstag, 14. März 2026: "Ein riskanter Plan" (20:15 Uhr)

Sonntag, 15. März 2026: "Honest Thief" (20:15 Uhr)

Das Wochenende bei RTLZWEI bietet actionreiche Spielfilm-Highlights: Zum Start ist am Freitag in Anlehnung an die Vorwoche der zweite Teil der Mystery-Action-Trilogie "Maze Runner - Die Auserwählten in der Brandwüste" zu sehen. Am Samstag folgt mit "Ein riskanter Plan" ein packender Action-Thriller, der eine spektakuläre Flucht thematisiert. Auch am Sonntag geht es spannungsgeladen weiter: Der Action-Thriller "Honest Thief" verspricht neben purem Adrenalin auch eine Lovestory mit Liam Neeson in der Hauptrolle.

Freitag, 13. März 2026

Dystopische Science-Fiction-Action vom US-amerikanischen Regisseur Wes Ball: Mit "Maze Runner - Die Auserwählten in der Brandwüste" (20:15 Uhr) wird der zweite Teil der Trilogie gezeigt. Die Überlebenden des ersten Films lassen das Labyrinth hinter sich - doch auf die Teenager wartet schon die nächste Herausforderung. Auf der Flucht gestrandet in einer glühend heißen Brandwüste und mit knapper Verpflegung, kämpfen die Jugendlichen mit weiteren Gefahren: tückische Schluchten, unberechenbare Bedingungen der Wüste und sogenannte WCKD-Wachen, die ihnen nachstellen. RTLZWEI zeigt direkt im Anschluss den Action-Thriller "The Enforcer" (22:50 Uhr) - ein Abend ganz nach dem Motto: Überleben am Limit.

Samstag, 14. März 2026

Packender Action-Thriller: In "Ein riskanter Plan" (20:15 Uhr) spielt der australische Schauspieler Sam Worthingtonden Polizisten Nick Cassidy. Nach einem angeblichen Diamantenraub versucht Cassidy seine Unschuld zu beweisen - ein genialer Coup soll ihm zur Flucht verhelfen. Während zunächst alles nach Plan zu verlaufen scheint, wendet sich das Blatt und die Dinge nehmen einen anderen Lauf, inklusive dramatischer Verfolgungsjagd. Im Anschluss folgt ein Fantasy-Thriller mit Starbesetzung: In "Blade Trinity" (22:15 Uhr) verbündet sich Vampirjäger Blade mit zwei Untergrundkämpfern im Kampf gegen Vampirfürst Dracula. Die Rollen übernehmen unter anderem Jessica Biel, Dominic Purcell und Ryan Reynolds - ein Actionabend mit Biss.

Sonntag, 15. März 2026

Ein weiterer mitreißender Action-Thriller: RTLZWEI krönt das adrenalinhaltige Wochenende mit der Ausstrahlung von "Honest Thief" (20:15 Uhr). Der Golden Globe-Preisträger und Oscar-Nominierte Liam Neeson spielt dieHauptrolledesMeisterdiebs Tom Dolan. Der berüchtigte Bankräuber verliebt sich in Annie Wilkins, die Angestellte eines Lagerhauses. Er fasst den Entschluss, sein kriminelles Leben hinter sich zu lassen und stellt sich dem FBI. Der Deal: Gestohlenes Geld gegen einen Neuanfang. Doch die für ihn zuständigen Agenten wittern ihre Chance auf ein besseres Leben und ein nervenaufreibendes Katz-und-Maus-Spiel beginnt. Mit "American History X" (22:05 Uhr) schließt eine Ausstrahlung an, die ebenfalls die Themen Schuld, Sühne und zweite Chancen verhandelt: Derek Vinyard möchte nach einem Gefängnisaufenthalt aus der rechtsradikalen Szene aussteigen.

Die RTLZWEI-Spielfilm-Highlights - Freitag, 13. März 2026, bis Sonntag, 15. März, bei RTLZWEI.

