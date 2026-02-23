RTLZWEI

RTLZWEI holt "Love Island USA" nach Deutschland!

Die erfolgreiche siebte Staffel von "Love Island USA" bald im deutschen TV

Deutsche "Love Island VIP"-Staffel befindet sich in Vorbereitung

"Love Island USA": 30 Folgen ab 6. März 2026 exklusiv auf RTL+ und im Frühjahr bei RTLZWEI

In den USA war diese Staffel legendär. 2025 war sie auf der Streaming-Plattform Peacock sogar die erfolgreichste Ausgabe in der Geschichte des Formats und führte über sechs Wochen hinweg das Reality-Streaming-Ranking der Plattform an: die siebte Staffel "Love Island USA". Nun holt RTLZWEI auch für deutsche Fans dieses Reality-Highlight ins deutsche Fernsehen und zu RTL+. Noch mehr "Love Island"-News: Auch die diesjährige "Love Island VIP"-Staffel befindet sich in Vorbereitung, die Castings laufen aktuell. "Love Island USA" ab dem 6. März auf RTL+ und im Frühjahr bei RTLZWEI.

RTLZWEI sorgt für Frühlingsgefühle auf Knopfdruck! Der Sender bringt die siebte Staffel (2025) von "Love Island USA" nach Deutschland. Ab dem 6. März stehen 30 Folgen des internationalen Reality-Hits exklusiv auf RTL+ zum Streamen bereit. Die lineare Ausstrahlung bei RTLZWEI folgt im Frühjahr.

Die siebte Staffel von "Love Island USA" war im vergangenen Jahr die erfolgreichste Ausgabe in der Geschichte des Formats auf der US-Streamingplattform Peacock und führte dort sechs Wochen in Folge das Reality-Ranking an. In der Finalwoche war sie sogar der meistgesehene Streamingtitel in den USA. In der US-Staffel führt Moderatorin Ariana Madix durch das große Liebesabenteuer und behält den Überblick, wenn Herzen höherschlagen und Entscheidungen anstehen. In einer traumhaften Villa unter Palmen verkuppelt sie flirtbereite Singles, die zwischen Dates, Re-Couplings und überraschenden Wendungen um die stärksten Verbindungen kämpfen - immer mit dem Ziel vor Augen, die Villa nicht allein verlassen zu müssen. Ein besonderes Highlight der Staffel: Rap-Superstar Megan Thee Stallion schaut in der Villa vorbei - und sorgt für zusätzliche Aufregung bei den Islandern.

Für alle "Love Island"-Fans kommt die US-Version genau zur richtigen Zeit: Sie bietet die perfekte Gelegenheit, sich die Wartezeit bis zur neuen Staffel "Love Island VIP", die von ITV Studios Germany produziert wird, mit jeder Menge Flirts, Drama und Frühlingsgefühlen zu versüßen. Die Produktion der neuen Staffel "Love Island VIP" ist in Vorbereitung, die Castings laufen bereits. Wer also nicht bis zu den neuen VIP-Folgen warten möchte, kann ab dem 6. März mit diesem internationalen "Love Island"-Highlight die Wartezeit verkürzen.

"Love Island USA": 30 Folgen ab 6. März 2026 exklusiv auf RTL+ und im Frühjahr bei RTLZWEI. Die Folgen werden in der englischsprachigen Originalversion mit Untertiteln ausgestrahlt.

Über "Love Island USA":

"Let the games begin!" - "Love Island USA" bringt heiße Flirts, prickelnde Spannung und unvergessliche Momente direkt in die Luxusvilla. Moderatorin Ariana Madix begleitet eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die auf der Suche nach Liebe, Spaß und ihrem Perfect Match sind. Wer knüpft die stärksten Verbindungen - und wer muss die Insel verlassen?

