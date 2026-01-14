RTLZWEI

"Kampf der RealityAllstars": Diese Promis ziehen an den Star-Strand!

München (ots)

24 Stars kämpfen um den "RealityAllstar"-Titel

Moderatorin Arabella Kiesbauer empfängt Kader Loth, Sam Dylan, Loona, Georgina Fleur, Emmy Russ, Matthias Mangiapane, Elena Miras, Prinz Frédéric von Anhalt und Sarah Knappik und viele weitere

"Kampf der RealityAllstars" wird im Frühjahr 2026 bei RTLZWEI und auf RTL+ ausgestrahlt

Das große Spiel um Sendezeit erreicht eine neue Dimension: 2026 geht "Kampf der Realitystars" als Allstars-Staffel an den Start! RTLZWEI schickt dafür die bekanntesten, polarisierendsten und beliebtesten Kandidatinnen und Kandidaten aus vergangenen Staffeln zurück nach Thailand. Mit dabei sind unter anderem Reality-Urgesteine wie Kader Loth und Prinz Frédéric von Anhalt. Welcher der Ex-KDRS-Gewinner und Gewinnerinnen kann sich erneut den Titel sichern: Loona, Elena Miras oder Serkan Yavuz? Sie alle sind bereit für alte Feindschaften, neue Allianzen und den Kampf um den Titel "RealityAllstar".

In der thailändischen "Kampf der Realitystars"-Sala wird der rote Teppich ausgerollt: 2026 kämpfen erstmals ausschließlich die bekanntesten Gesichter des Formats um einen ganz besonderen Titel. Bei "Kampf der RealityAllstars" bekommen nur echte KDRS-Veteranen die Chance, sich den legendären Titel "RealityAllstar" zu sichern. Insgesamt 24 Prominente ziehen an den Star-Strand - im Gepäck alte Rechnungen, neue Bündnisse und der ewige Kampf um Sendezeit, Anerkennung und 50.000 Euro Preisgeld. Moderiert wird der Reality-Kampf der Extraklasse von Arabella Kiesbauer.

Um den Titel "RealityAllstar" kämpfen die ehemaligen KDRS-Gewinner und Gewinnerinnen Loona, Serkan Yavuz und Elena Miras. Können sie bei der diesjährigen Allstar-Konkurrenz wieder den Sieg nach Hause holen? Keine leichte Aufgabe, denn ihre Widersacher bringen reichlich Reality-Expertise mit: Kader Loth, Prinz Frédéric von Anhalt und Cosimo Citiolo kennen die Reality-Welt seit Jahrzehnten. Besondere Explosivität verspricht das erneute Aufeinandertreffen von Georgina Fleur mit Sam Dylan und Kate Merlan - ein Konflikt, der bereits in der ersten Staffel von "Kampf der Realitystars" seinen Anfang nahm.

Stratege und Allianzen-Schmied Paco Herb trifft auf Yeliz Koc und Narumol. In die Sala ziehen auch die Tennis-Zwillinge Yana und Tayisiya Morderger - werden sie ihre Rechnung aus Staffel Eins mit Sandy Fähse begleichen können? Für ordentlich Zündstoff am thailändischen Traumstrand sorgen auch Emmy Russ, Cecilia Asoro, Maurice Dziwak und Matthias Mangiapane. Und wird sich Schäfer Heinrich neben Sarah Knappik, Gino Bormann, Giuliana Farfalla und Elsa Latifaj behaupten können?

Eines steht fest: Alle Kandidatinnen und Kandidaten sind waschechte "Kampf der Realitystars"-Veteranen - sie wissen, dass Aufmerksamkeit, Strategie und Timing über den Verbleib in der Sala entscheiden. Doch die Allstars-Staffel stellt sie vor ungewohnte Herausforderungen. Neue Regeln und überraschende Wendungen machen den Kampf um den Titel "RealityAllstar 2026" spannender und unberechenbarer als je zuvor!

"Kampf der RealityAllstars" wird im Frühjahr 2026 bei RTLZWEI und auf RTL+ ausgestrahlt. Das Format wird von Banijay Productions Germany produziert.

Über "Kampf der RealityAllstars":

Am Star-Strand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie, den Titel "RealityAllstar" und vor allem eines: Sendezeit! Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Realitykosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten. Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Arabella Kiesbauer in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen. "Kampf der Realitystars" wurde erstmals im Jahr 2020 ausgestrahlt. Bislang wurden sechs Staffeln der erfolgreichen Realityshow gezeigt.

