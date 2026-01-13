RTLZWEI

Ein Jahrzehnt "Hartz und herzlich"! Zwei Folgen In der zweiten Folge treffen Rostock und Magdeburg aufeinander

In der zweiten Ausgabe begegnen sich Protagonisten aus Rostock und Magdeburg

Die Folge schaut auf Höhepunkte der letzten zehn Jahre zurück - kommentiert von "Hartz und herzlich"-Bekanntheiten wie Elvis oder Jens

Die zweite Folge "Hartz und herzlich - 10 Jahre" am 13. Januar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

In zwei besonderen "Hartz und herzlich"-Folgen treffen bekannte Gesichter aus verschiedenen Städten erstmals aufeinander und die beliebte Sozialdokumentation blickt auf zehn Jahre voller emotionaler und lustiger Momente zurück. Auch in der zweiten Folge gibt es eine Premiere: Bekannte Bewohner aus Rostock und Magdeburg kommen erstmals persönlich in Kontakt. Neben den Treffen lässt die Folge vergangene Momente Revue passieren - aufgeteilt in Themenblöcke von N wie Notfälle bis Z wie Zahltag. "Hartz und herzlich - 10 Jahre" am 13. Januar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

In Magdeburg lernen sich Rentnerin Siggi und die Rostockerin Pamela bei einem Kaffee kennen. Die beiden Frauen entdecken sofort Parallelen: Beide sind Hundeliebhaberinnen und in Berlin aufgewachsen. Doch eine Gemeinsamkeit sticht besonders hervor: Ex-Freund Micky! Siggi, bekannt als "Liz Taylor" von Magdeburg, war bereits zehnmal verheiratet - deshalb hat sie gute Ratschläge für Pam im Gepäck.

In Warnemünde trifft Dennis aus Magdeburg gemeinsam mit seinen Kindern Bryan und Joelle die Rostockerin Brigitte. Auch sie bringt zwei ihrer Töchter mit zum Kennenlernen. Für Bryan ist der Besuch ein Highlight: Der neunjährige sieht zum ersten Mal das Meer. In einer Strandbar unterhalten sich die Familien über schöne Momente - aber auch ernste Themen wie Hate Speech im Netz oder Vorurteile, mit denen sie täglich konfrontiert sind, werden besprochen.

Zwischen den Begegnungen blickt "Hartz und herzlich" auf die letzten zehn Jahre zurück. Anhand eines ABCs führt die Sendung durch die emotionalsten, traurigsten, schönsten und spannendsten Momente der Doku - kommentiert von Sendungs-Bekanntheiten wie Elvis und Katrin aus Mannheim, Jens aus Pirmasens oder Carsten und Jean aus Rostock. In der zweiten Folge dreht sich alles um Aspekte wie Notfälle, Pleite, Radau und Remmidemmi oder Vorurteile.

"Hartz und herzlich - 10 Jahre" am 13. Januar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von UFA Show & Factual.

Über "Hartz und herzlich":

"Hartz und herzlich" beleuchtet die Zustände in verschiedenen Städten mit hoher Arbeitslosenquote. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Bewohner und erzählt die Geschichten der Menschen am Rande des Existenzminimums.

