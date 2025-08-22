RTLZWEI

Sommer, Sonne, Soundtrack - Juan Daniél meldet sich mit "Vamos a la Playa" zurück

München (ots)

Rhythmischer Spätsommerhit mit viel Gute-Laune-Potenzial

"Vamos a la Playa" ist ab Freitag, 22. August 2025, erhältlich

Mit "Vamos a la Playa" meldet sich Latin-Pop-Sänger Juan Daniél zurück und liefert den Soundtrack für den Spätsommer 2025. Die Single versprüht pulsierende Latin-Vibes, kombiniert mit modernen Pop-Elementen und sorgt für ausgelassene Feierlaune - egal ob am Strand, im Auto oder auf der nächsten Party.

Nach dem internationalen Erfolg von "Viva La Vida" - mit über 10 Millionen Streams weltweit und Chartplatzierungen in mehr als 15 Ländern - sowie den beliebten Singles "CHICA BONITA" und "It's My Life (El Verano)" setzt Juan Daniél mit "Vamos a la Playa" erneut ein musikalisches Highlight. Latin-Rhythmen, moderne Beats und pures Urlaubsfeeling sind garantiert.

Über Juan Daniél:

Juan Daniél gehört zu den aufstrebenden Stars der Latin-Pop-Szene. Mit seiner Mischung aus authentischen lateinamerikanischen Rhythmen, modernen Beats und eingängigen Hooks begeistert er ein internationales Publikum. Seine Musik vereint Lebensfreude, Leidenschaft und Leichtigkeit - ein Markenzeichen, das ihn zu einem der spannendsten Künstler seiner Generation macht.

Die Single "Vamos a la Playa" von Juan Daniél ist ab dem 22. August 2025 erhältlich. Der Song wird von El Cartel Music veröffentlicht und von Believe Digital vertrieben.

