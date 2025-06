RTLZWEI

"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie": Zehn Stunden mit der beliebten Großfamilie

Der große "Wollny-Marathon" am Pfingstmontag, 9. Juni 2025, von 10:15 Uhr bis 20:15 Uhr, bei RTLZWEI

Ein echtes TV-Highlight steht an: Von morgens bis zum frühen Abend heißt es: Mitfiebern, mitlachen und manchmal auch mitweinen mit "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie". Die beliebtesten Folgen der vergangenen Jahre feiern ihr Comeback - vollgepackt mit großen Emotionen, kleinen Alltagsdramen und den besonderen Momenten, die so nur bei den Wollnys passieren können. Der große "Wollny-Marathon" läuft am Pfingstmontag, 9. Juni, von 10:15 Uhr bis 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Seit über 14 Jahren lässt uns Familie Wollny an ihrem außergewöhnlichen Leben teilhaben. Was einst mit einer Großfamilie unter einem Dach begann, hat sich längst zu einer Fernsehlegende entwickelt. Inzwischen sind die Kinder erwachsen geworden, haben eigene Familien gegründet, Häuser gebaut und geheiratet - und trotzdem bleiben manche Dinge immer gleich: der Zusammenhalt, der Humor und das pure Chaos, das bei den Wollnys zum Alltag gehört.

Ob turbulente Urlaube mit Kind und Partner, emotionale Familienfeste oder die Herausforderungen des Erwachsenwerdens - jede Folge ist ein Stück echtes Leben, ungefiltert und mit vielen Emotionen. Zu sehen sind am Feiertag die lustigsten, bewegendsten und unvergesslichsten Momente der TV-Geschichte dieser Großfamilie.

"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" wird von Yellowstone Productions GmbH produziert. Der "Wollny-Marathon" ist am Pfingstmontag, 9. Juni 2025, von 10:15 Uhr bis 20:15 Uhr, bei RTLZWEI zu sehen.

Über "Die Wollnys":

Silvia Wollny lebt den persönlichen Traum ihrer Großfamilie. Es wird geliebt und diskutiert, man ist nicht immer einer Meinung, aber man versöhnt sich immer wieder. Für Familienoberhaupt Silvia ist jeder Tag eine Herausforderung. Sie hält alles zusammen und ist und bleibt der Fels in der Brandung. Als Mutter und Oma ist sie ständig im Einsatz und durchlebt mit Harald, ihren Sprösslingen, deren Partnern sowie ihren Enkelkindern viele Höhen und Tiefen. Im Haus der Wollnys ist immer etwas los und die Belange der Familienmitglieder sind vielfältig.

