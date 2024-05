RTLZWEI

"Mensch Soldat - Unser Leben mit der Bundeswehr": RTLZWEI zeigt Alltag der Bundeswehr im niedersächsischen Munster

Die Dokumentation begleitet Soldaten und Soldatinnen am größten Heeresstandort der Bundeswehr

Im Fokus steht der Mensch in der Uniform

Ausstrahlung der Dokumentation "Mensch Soldat - Unser Leben mit der Bundeswehr" am Donnerstag, den 30. Mai, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI

"Mensch Soldat - Unser Leben mit der Bundeswehr" zeigt den Alltag verschiedener Soldaten und Soldatinnen im niedersächsischen Munster. Die Dokumentation zeigt, wie sie auf einen möglichen Kriegsfall vorbereitet werden und begleitet Soldaten und Soldatinnen in verschiedenen Lebenslagen: Vom ersten Schuss mit der Panzerhaubitze bis zur Pensionierung - im Fokus steht dabei der Mensch in der Uniform. "Mensch Soldat - Unser Leben mit der Bundeswehr" - am Donnerstag, den 30. Mai, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.

In "Mensch Soldat - Unser Leben mit der Bundeswehr" begleitet RTLZWEI verschiedene Soldaten am größten Heeresstandort der Bundeswehr, im niedersächsischen Munster. Dreiviertel der Stadtfläche ist militärisch: Es gibt Kasernen, Schießplätze und auf der anderen Seite eine Kleinstadt. Viele Bundeswehrangehörige leben in Munster, deshalb gehört die Bundeswehr zum Stadtbild. Nicht nur optisch - man hört sie sogar. Denn täglich wird auf Truppenübungsplätzen geschossen - auch mit scharfer Munition, um die Soldaten und Soldatinnen bestmöglich auf den Ernstfall vorzubereiten.

Im Fokus der Dokumentation steht der Mensch in der Uniform. "Mensch Soldat" begleitet hautnah das Leben verschiedener Soldaten und Soldatinnen: Fynn, Daniel und Mohammad bereiten sich auf ihren Einsatz in Litauen vor. Das Kamera-Team besucht die Munsteraner vor Ort und gibt einen lebendigen Eindruck vom Leben deutscher Soldaten im Auslandseinsatz. Britta hat deutsche Eltern und wuchs in Namibia auf. Ihr Traum war es immer, eines Tages bei der Bundeswehr im Panzer zu sitzen. Jetzt ist sie in Munster als Ladeschützin zuständig für das Beladen der Panzerkanone mit Granaten.

Peter hat einen starken Charakter, spricht bayerisch und eckt mit seinen Sprüchen in Offiziersreihen gerne an. Seine Pensionierung steht bevor. Der Panzerkommandant und Ausbilder lebt seit Karrierebeginn in Munster und sieht seinem Dienstende mit gemischten Gefühlen entgegen.

Das Format wird von CLIP KLAP TV- und Mediaproduktion GmbH produziert.

Ausstrahlung von "Mensch Soldat - Unser Leben mit der Bundeswehr" am Donnerstag, den 30. Mai, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Die Dokumentation ist nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

