"La Familia House of Reality": Spannendes Reality-Experiment - TV-Casanova Yasin zieht mit vier Content Creator in eine WG

München (ots)

Yasin Mohamed öffnet seine Türen: So lebt er in einer Reality-WG in München

Unter einem Dach mit Melina Hoch, Celina Weisner, Fabia Bengs und Sara Arslan

"La Familia House of Reality" läuft ab 15. Mai 2024 jeden Tag auf RTL+ und im Anschluss bei RTLZWEI

Man kennt ihn aus Sendungen wie "Kampf der Realitystars", "The 50", "Ex on the Beach" oder "Temptation Island". Der Reality-TV-Star und Influencer Yasin Mohamed hat nun eine WG in München gegründet und filmt sich mit seinen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern auf Schritt und Tritt. Wie lebt es sich als TV-Promi, Instagram-Ikone oder TikTok-Sternchen? Was macht man den ganzen Tag? RTLZWEI gewährt einen exklusiven Einblick in das Leben von Yasin Mohamed, Celina Weisner, Melina Hoch, Fabia Bengs und vielen weiteren wechselnden Bewohnern. "La Familia House of Reality" läuft ab 15. Mai 2024 jeden Tag auf RTL+ und anschließend bei RTLZWEI.

Sieben Tage die Woche Reality pur - das ist "La Familia House of Reality"! Die Social-Media- und Reality-TV-Stars Yasin Mohamed, Melina Hoch und weitere Bekanntheiten aus dem Netz öffnen ihre Türen und filmen sich - erstmalig für eine TV-Show -mit dem Smartphone auf Schritt und Tritt. Die Einblicke sind intimer und realer als auf Instagram, TikTok und Co. Fünf Bewohner ziehen gemeinsam in eine edle Architekten-Villa in München, zeigen ihren Tagesablauf und ihr Partyleben. Neben "Temptation Island"-Star Yasin Mohamed werden auch "Love Island"-Gewinnerin Melina Hoch sowie die drei Social-Media-Stars Celina Weisner, Fabia Bengs und Newcomerin Sara Arslan in die WG einziehen.

Wie geht es den TV-Stars nach der Teilnahme von Shows wie "Prominent getrennt"? Was machen sie mit dem Geld, das sie bei "Kampf der Realitystars" verdient haben? Wie sieht der Alltag eines Reality-Sternchens aus, wenn er gerade nicht auf Dreharbeiten in Südafrika, Thailand oder Griechenland ist? Von Montag bis Sonntag bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer in 35 Minuten Einblicke in das Leben der "House of Reality"-Bewohner. Es wird gefeiert, geflirtet und vielleicht auch gelästert!

Neben den bekannten Stars aus Sendungen wie "Ex on the Beach", "Are You The One?" und "Kampf der Realitystars" lernen wir aber auch TikTok-Stars von einer ganz neuen Seite kennen. Außerdem ziehen Rookies in die Villa ein - sie haben bis dato noch keine Hunderttausende Follower, aber das Potenzial, ganz groß zu werden. Bei RTLZWEI machen sie ihre ersten Schritte in der Öffentlichkeit.

"La Familia House of Reality" täglich ab 19 Uhr bei RTL+ und anschließend bei RTLZWEI. Die Sendung wird von GoodThingsing unter der Leitung von Felix Fischer ("Popstars", "GNTM") produziert.

Über "La Familia House of Reality":

Hereinspaziert in eine schicke Architekten-Villa in München, in der "Temptation Island"-Star Yasin Mohamed eine WG mit zahlreichen Social-Media- und Reality-Stars gegründet hat. Neben "Love Island"-Stars wie Melina Hoch lernen wir auch neue Faces im Reality- und Social-Media-Business hautnah kennen. Wie verbringen sie ihren Tag? Wie dreht man eine Kooperation und was gehört alles zum Leben eines Internet-Sternchens dazu? Das erfahren wir in "House of Reality".

