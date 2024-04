RTLZWEI

Diese Woche bei "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken": Liebesaus bei Pascal und Führerschein für Martin

München (ots)

Pascal hat Liebeskummer und vermutet, dass er von Tina nur ausgenutzt wurde

Elvis ist stolz: Sohn Martin hat seinen Führerschein bestanden

Von Montag bis Freitag, 15.04. bis 19.04, um 17:05 Uhr, bei RTLZWEI

Nach einer fast einjährigen Fernbeziehung folgt jetzt das Liebesaus: Pascal ist wieder Single und vermutet, dass Ex-Freundin Tina ihn nur wegen seiner Bekanntheit ausgenutzt hat. Gute Nachrichten gibt es hingegen bei Elvis und Sohn Martin: dieser hat seine Führerscheinprüfung bestanden. Außerdem geht das Freundes-Duell zwischen Michael und Dieter in die nächste Runde. Janine bekommt von Freundin Jannie ein Umstyling. Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" - montags bis freitags, um 17:05 Uhr, bei RTLZWEI.

Pascal hat Liebeskummer. Seine Ex-Freundin Tina und er führten fast ein Jahr lang eine Fernbeziehung, doch die Distanz wurde der Liebe schließlich zum Verhängnis. Nach dem Beziehungsaus zweifelt der 22-Jährige jetzt an den Beweggründen seiner Ex. Er glaubt, dass Tina ihn und seinen Bekanntheitsgrad nur ausgenutzt hat, um in den sozialen Medien mehr Follower zu generieren. Doch auch wenn ihm der Liebesrückschlag sehr zu schaffen macht, hat der "Barackler" aus der Beziehung gelernt.

Martin macht seinen Vater Elvis mächtig stolz: Er hat den Führerschein in der Tasche. Fehlt nur noch ein fahrbarer Untersatz. Außerdem überzeugt Katrin Ehemann Elvis, dass das Wohnzimmer renoviert werden muss. Die Wände sollen mit Glitzerfarbe gestrichen werden. Diesen Wunsch hat die achtfache Mutter bereits seit zwei Jahren, doch Familienoberhaupt Elvis reagierte auf diese Farbwahl bislang eher skeptisch. Zudem will Katrin den zweiten Geburtstag ihrer Enkelin Amalia zu einem unvergesslichen Ereignis machen und plant die Feier im Garten akribisch. Jetzt muss nur noch der Wettergott mitspielen - und genau an diesem Punkt könnte es problematisch werden.

Michael und Dieter liefern sich erneut ein sportlich-spielerisches Duell. Nach einem Fußball-Match und einem Go-Kart-Rennen steht es mittlerweile unentschieden. Nun wollen sich die Kindheitsfreunde in einer weiteren Disziplin messen - Bowling. Damit betreten beide Neuland.

Janine bekommt derweil ein neues Hairstyling. Ihre Freundin Jannie macht ihr eine Flechtfrisur, sogenannte Braids, und übernimmt die aufwendige Flechtarbeit, die nicht nur sehr viel Zeit, sondern vor allem auch Geduld erfordert. Carmen hat ein Vorgespräch für ihre längst überfällige Schilddrüsen-OP. Die 53-Jährige hat die Operation lange vor sich hergeschoben, doch da sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert hat, kommt sie an dem Eingriff nicht mehr vorbei.

Die Sendung wird von UFA Show & Factual produziert. Episodenmeldung zu den Sendungen vom 15.04. bis 19.04., um 17:05 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken"

"Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" ist eine Doku-Reportage, die das echte Leben der Bewohner des Mannheimer Stadtteils Waldhof zeigt. Die Serie präsentiert authentische Einblicke in den Alltag, die Höhen und Tiefen und die Herausforderungen, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Mit großer Empathie und Respekt erzählt die Sendung ihre Geschichten und gewährt die Möglichkeit, die Realität dieser Gemeinschaft zu verstehen.

