Diese Woche bei "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten": Sturmtief sorgt für Verwüstung in der Kleingartenanlage Berlin-Bornholm

München

Panik unter den Kleingärtnern: Ein Sturm zieht über die Kleingartenanlage

Holger und Marion planen ihre Abschiedsfeier

Von Montag bis Freitag, 15.04. bis 19.04, um 14:55 Uhr, bei RTLZWEI

Am ehemaligen Mauer-Grenzstreifen liegt die "Kleingartenanlage Bornholm". Hier entfliehen die Menschen dem Trubel der Großstadt und tauchen ein in ihre eigene Gartenwelt. Doch manchmal herrscht auch Trubel in der grünen Oase - ein Sturm zieht über die Schrebergärten hinweg und verwüstet einige der Parzellen. Außerdem planen die Gastwirte Holger und Marion ihre Abschiedsfeier: Nach 25 Jahren ist Schluss, und es heißt Abschiednehmen von der geliebten Bauernstube. "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten" läuft montags bis freitags, um 14:55 Uhr, bei RTLZWEI.

Garten-Oma Ingrid bekommt Besuch von Kumpel Felix, der eine ungewöhnliche Überraschung mitbringt: Bananenschalen. Was es damit wohl auf sich hat? Währenddessen kämpft der baldige Dreifach-Papa Mehmet mit dem Gestrüpp in seinem Garten. Ein paar Schrebergärten weiter werkeln Christian und Sohn Ari an neuen Treppenstufen für ihre Parzelle. Nach getaner Arbeit wollen Vater und Sohn die Nacht auf dem Laubendach verbringen. Ob sie ein Auge zubekommen werden?

Das Dreiergespann Heide, Ina und Tully freut sich über eine Rekordernte von Zucchini, Kartoffeln, Tomaten und einer besonderen Brombeersorte. Selbstverständlich darf bei der Gartenarbeit eine Sache nicht fehlen: mit Prosecco lässt sich die Arbeit gleich viel besser erledigen. Doch dann sorgt ein Sturm für Panik unter den Kleingärtnern. Robert, der Vorstandsvorsitzende der Kleingartenanlage, muss die Schäden an seinem Kastanienbaum beheben. Auf Elkes Grundstück sind Äste heruntergefallen, worüber sie nicht allzu begeistert ist. Einige Parzellen weiter kommt auch bei Ronny und Steffen wegen eines abgebrochenen Astes die Motorsäge zum Einsatz.

Für Holger und Marion heißt es bald Abschiednehmen von ihrer geliebten Bauernstube. Nach 25 Jahren ist Schluss. Die beiden gehen in Rente. Für ihren Abschied haben sie sich etwas ganz Besonderes überlegt: Sie wollen ein Ritterfest veranstalten. Zunächst müssen dafür noch einige Vorbereitungen getroffen werden. Unterstützung bekommen sie von Margret und Matthias, die wiederum Hilfe beim Stutzen ihres Maulbeerbaums benötigen.

Die Sendung wird von UFA Show & Factual produziert. Episodenmeldung zu den Sendungen vom 15.04. bis 19.04., um 14:55 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten":

Ab in die Schrebergärten! Die Doku-Soap "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten" nimmt uns mit in die Welt der Kleingartenanlage Bornholm in Berlin. Ein historischer Ort mit 400 grünen Garten-Parzellen direkt am ehemaligen Mauer-Grenzstreifen. Hier treffen wir auf die bunteste Truppe an "Streber-Gärtnern", den berühmten Kaktusmann und die liebenswerte Garten-Oma. Doch auch junge Garten-Neulinge mischen die Anlage auf und sorgen für frischen Wind. In jeder Folge sehen wir, wie die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner sich gegenseitig unterstützen und mit kleinen und großen Problemen umgehen. Denn eins verbindet sie alle: die Liebe zur Natur und die Freude an der Gartenarbeit.

