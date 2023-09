RTLZWEI

"B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" startet mit 100 neuen Folgen am 2. Oktober

Bild-Infos

Download

München (ots)

Staffel 2 mit 100 neuen Folgen

Neu mit dabei: Flocke, Sasa Pavlovic, Christin Okpara, Jona Steinig & viele weitere bekannte Reality-Größen

"B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" läuft ab dem 02. Oktober von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEI.

Berlin: Deutschlands pulsierende Hauptstadt mit ihren faszinierenden Persönlichkeiten. Die 2. Staffel von "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" zeigt hautnah, wie Realitystars sich nicht nur den roten Teppich, sondern auch die Höhen und Tiefen des Lebens teilen. So sieht der Alltag von Deutschlands Reality-Prominenz wirklich aus. Nach dem Ende von Staffel 1 ist die Reality-Daily-Soap nun mit 100 neuen Folgen zurück - und das mit zahlreichen neuen TV-Lieblingen. "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" läuft ab dem 02. Oktober von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEI.

Nach der erfolgreichen ersten Staffel von "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" dürfen sich die Fans über eine zweite Staffel freuen - diesmal mit 100 Folgen. Es weht ein frischer Wind durch Berlin und die Promitruppe: Die Stars der ersten Staffel um Kader Loth und Ehemann Isi, Eric Sindermann und Sanja Alena, Melody Haase und Cosimo Citiolo mit Freundin Nathalie oder Credo und Elli, werden durch glamouröse Neuzugänge ergänzt.

Sie sind neu bei B:REAL

Bereits in der ersten Staffel waren sie zu Besuch, jetzt bereichern sie den Hauptcast: Micaela Schäfer wird gemeinsam mit den B:REAL-Stars ihren 40. Geburtstag feiern. Das ehemalige "Temptation Island"-Paar Fabio De Pasquale und Marlisa sorgen für Streit innerhalb der B:REAL-Gang. Neue Side-Kicks sind außerdem bekannte Gesichter wie Flocke, Sasa, Christin Okpara und Jona Steinig. Welche Reality-Stars stoßen noch zur Clique hinzu und mischen den Cast auf?

So geht es mit den B:REAL-Stars weiter

Auch in Staffel 2 wird es wieder spannend bei den Reality-Stars aus Berlin und Köln. Sie lassen keine Party aus, zeigen sich privat wie nie zuvor. Natürlich dürfen die Original-Stars der Reality-Daily-Soap nicht fehlen. Denn es blieben einige Fragen offen: Wie steht es um die Beziehung von Eric Sindermann und Sanja Alena? Werden sie sich vor laufenden Kameras trennen? Bei Kader Loth und Ismet "Isi" Atli hingegen hängt der Himmel auch nach 15 Jahren voller Geigen - endlich soll im großen Stil geheiratet werden. Gino Bormann und Arielle Rippegather werden weiterhin für Aufklärung der LGBTQ+-Szene sorgen. Die Reality-Größen lassen uns noch genauer hinter ihre Fassade blicken und stellen uns ihre Familien vor. Natürlich sind auch die Kölner Freunde Diogo, Chris Broy, Cosimo mit Freundin Nathalie und Melody Haase mit von der Partie, die keine Party auslassen werden. Es wird gelacht, gefeiert und auch geweint.

"B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" startet ab 2. Oktober um 17:05 Uhr von Montag bis Freitag bei RTLZWEI. Das Format wird von Filmpool Entertainment produziert.

Über "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben"

"B:Real - Echte Promis, echtes Leben" fängt da an, wo die üblichen Realityformate aufhören und das echte Leben beginnt: In den privaten Wohnungen, Familien und Betten der Stars und Influencer. Es dreht sich um Liebeskummer, heiße Partys, Glamour und Deep Talk. Viele von Ihnen kennen sich schon seit Jahren und teilen neben Champagnerflaschen und Gossip auch alle Höhen und Tiefen - In der Stadt der Städte: Berlin. Der Kult um Realitystars und Influencer ist größer denn je. Sie führen ein Leben im Rampenlicht. Doch in der dieser Realityserie zeigen sie sich von ihrer privaten Seite. Es wird geflirtet, gelästert und gefeiert!

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell