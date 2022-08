RTLZWEI

Homeentertainment-Tipp: "Narumol & Josef - Unsere Geschichte geht weiter!"- Es wird romantisch!

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Es liegt Liebe in der Landluft! Denn Narumol und ihr Josef sind zurück und ihre beeindruckende Liebesgeschichte geht weiter. 2009 lernt Narumol ihren Milchbauern Josef bei "Bauer sucht Frau" kennen und lieben. 2010 läuteten die Hochzeitglocken und ein Jahr später erblickte die gemeinsame Tochter Jorafina das Licht der Welt. Noch immer lebt das Traumpaar glücklich auf seinem Hof in Bayern und dort wird es jetzt so richtig romantisch. Warum, das sehen wir in der vierteiligen Doku Soap "Narumol & Josef - Unsere Geschichte geht weiter" bei RTLZWEI. Meine Kollegin Helke Michael hat schon mal reingeschaut.

Sprecherin: Seit mittlerweile 12 Jahren sind Milchbauer Josef und seine quirlige Narumol nun schon verheiratet und Josef könnte nicht glücklicher sein.

O-Ton 1 (Narumol & Josef, 17 Sek.): "Narumol ist eine gute Bäuerin geworden. Sie kann halt nicht schwer arbeiten, weil sie eine eigentlich bisschen kleinere Statur ist. Aber das macht schon Spaß mit der Narumol draußen zu arbeiten, weil es macht wieder Gaudi und das ist immer was Tolles, wenn sie überall dabei sein kann."

Sprecherin: Und auch Narumol ist so verliebt wie am ersten Tag.

O-Ton 2 (Narumol & Josef, 10 Sek.): "Josef ist 60, sieht so top aus, weil ich hab ihn schön gepflegt, gell." "Mit 50 hast du mich kennengelernt und jetzt bin ich schon 60." "Nein, 48 warst du."

Sprecherin: Eigentlich sind die beiden wunschlos glücklich - bis auf eine kleine Sache: Narumol und auch ihr Vater träumen von einer thailändischen Hochzeit. Damit dieser Traum in Erfüllung geht, heckt Josef mit Tochter Jorafina und Stieftochter Jenny einen Plan aus. Nur Narumol tappt völlig im Dunkeln.

O-Ton 3 (Narumol & Josef, 08 Sek.): "In letzter Zeit irgendwie, die macht irgendwas mit die beide, irgendwas. Aber keine Ahnung, ich lasse mich überraschen."

Sprecherin: Und die riesen Überraschung folgt. Denn mit einem Spickzettel in der Hand geht Josef ganz romantisch auf die Knie...

O-Ton 4 (Narumol & Josef, 26 Sek.): [Josef spricht thailändisch]. "Das heißt: Ich liebe dich über alles. Ich will dich auf thailändisch heiraten. Und wir müssen halt noch den Papa überzeugen, dass der nach Deutschland kommt und nachher bei uns in Deutschland dann die Heirat machen auf thailändische Art. Und es gibt keine andere als Dich." "Wenn ich nein sage, was machst du denn dann?"

Sprecherin: Was wird Narumol auf den Antrag antworten und was sagt der thailändische Papa zu den Plänen von Josef: Es bleibt spannend!

Abmoderationsvorschlag: Ob die beiden es schaffen, Narumols Vater für die Hochzeit nach Deutschland zu holen und wie die Vorbereitungen für den großen Tag laufen, sehen wir in der neuen vierteiligen Doku-Soap "Narumol & Josef - Unsere Geschichte geht weiter!". Die läuft ab sofort (28. September) immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTLZWEI.

