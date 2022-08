RTLZWEI

Silvia Wollny - "Es ist noch lange nicht vorbei"

Neuer Gute-Laune-Song der Wollny-Mama

Official Lyric Video auf YouTube

"Es ist noch lange nicht vorbei" ab Freitag, 26. August 2022, digital auf allen Kanälen erhältlich

Sie ist nicht nur für ihre legendären Sprüche bekannt, sie kann auch unermüdlich gute Laune verbreiten: Silvia Wollny hat einen neuen Hit auf den Markt gebracht. Mit "Es ist noch lange nicht vorbei" besingt sie ihre Lebensfreude und animiert damit jeden Fan zum Mitsingen. Die Single erscheint am 26. August bei El Cartel Music und ist digital auf allen Kanälen erhältlich.

Kurz nach dem Start der neuen "Die Wollnys"-Folgen bringt Familienoberhaupt Silvia einen neuen Song heraus. Der Titel "Es ist noch lange nicht vorbei" ist den Wollnys wie auf den Leib geschnitten und könnte das Motto der Familie werden. Denn langweilig wird es im Zuhause der elffachen Mama nie und es gibt immer wieder neue spannende und emotionale Geschichten zu erzählen. Getreu dem Motto "Langeweile? Fehlanzeige!"

Silvia ist immer für ihre Sprösslinge da, meistert Höhen und Tiefen und ist der Fels in der Brandung. Und doch wird sie davon nicht müde - "Volle Kraft voraus" sing sie voller Elan und Energie.

Am 27. August performt Silvia Wollny ihre neue Single bei "Oberhausen feiert" und am darauffolgenden Tag auf der Schlagerinsel 2022 in Gelsenkirchen.

Freuen dürfen sich die Fans auch über das Musikvideo: Silvia gibt den neuen Hit als Avatar zum Besten, direkt zum Mitsingen als Karaoke-Version.

Silvia Wollny - "Es ist noch lange nicht vorbei" erscheint am 26. August bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Polydor/Universal.

