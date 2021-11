Messe Berlin GmbH

BOOT & FUN BERLIN 2021 feiert erfolgreiches Comeback

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Zahlreiche Besucher auf der Berliner Boots- und Freizeitmesse. Rund 700 Aussteller und Marken verzeichnen gute Geschäftsabschlüsse und bieten ein breites Themenspektrum in den Bereichen Wassersport, Mobilität und Freizeit. Save the date: Nächste BOOT & FUN BERLIN findet vom 24. bis 27. November 2022 statt.

Von Segel- und Elektrobooten über Hausboote, Alu-Boote und Motoryachten aus dem Premium-Segment bis hin zu Kanus, Kajaks sowie Wassersport-Zubehör und Ausrüstung - die BOOT & FUN BERLIN bot Wassertouristen und Wassersportbegeisterten vom 11. bis 14. November 2021 auf dem Berliner Messegelände ein großes und vielseitiges Angebot. Als eine der großen Bootsmessen für Binnen- und Küstengewässer präsentierte die BOOT & FUN BERLIN an vier Tagen Trends und Neuheiten, darunter mehr Bootspremieren denn je und feierte so, nach der pandemiedingten Auszeit 2020, ein erfolgreiches Comeback. Die Schwesternmessen ANGELWELT BERLIN, AUTO CAMPING CARAVAN, TRANSPORTERTAGE BERLIN und AUTOTAGE BERLIN ergänzten das Angebot der Berliner Boots- und Freizeitmesse - entlang der ganzen Themenpalette für die aktive Freizeitgestaltung außerhalb der vier Wände fanden Besucherinnen und Besucher neben Inspiration auch umfangreiche Informationen.

"Unser Konzept ist vollends aufgegangen, das breite Themenspektrum ist von den Besucherinnen und Besuchern sehr gut angenommen worden. Wir freuen uns, dass wir unter den aktuellen Hygiene- und Sicherheitsbedingungen eine so vielseitige Veranstaltung durchführen konnten und Besuchern wie Ausstellern ein tolles Erlebnis geboten haben", zog Daniel Barkowski, Projektleiter BOOT & FUN BERLIN, ein positives Resümee.

Rund 700 Aussteller und Marken vermeldeten zahlreiche Geschäftsabschlüsse und ein hohes Kaufinteresse. Einer von ihnen ist Ralf Segel von Galeon Yachten: "Das Motto der GALA-NACHT DER BOOTE 'Lizenz zum Boot fahren' passte perfekt zu unserem Stand, wir haben hohes Kaufinteresse verzeichnet und gute Geschäfte gemacht. Wir freuen uns auf die BOOT & FUN BERLIN 2022." Diese findet im kommenden Jahr vom 24. bis 27. November 2022 auf dem Berliner Messegelände statt.

Im E-Boot Salon in Halle 27 setzte die BOOT & FUN BERLIN mit verschiedenen Ausstellern und Marken einen Schwerpunkt auf Elektroboote. Die Besucherinnen und Besucher zeigten ein großes Interesse an umweltbewussten Bootsantrieben. Nicole Kindel von PureVolt GbR berichtet: "Dem Thema Elektromobilität wurde hier auf der BOOT & FUN BERLIN eine hohe Sichtbarkeit eingeräumt. Unser Stand im E-Boot Salon war stets gut besucht, das Interesse an Elektrobooten war groß und ist gut angenommen worden. Wir haben insgesamt viele Kontakte mit Interessenten geknüpft und sind zufrieden."

Save the date: Termine für 2022

Wassertouristen und Wassersportler treffen sich bereits im August in Werder an der Havel, wenn die BOOT & FUN INWATER vom 26. bis 28. August 2022 zum fünften Mal Boote in ihrem Element präsentiert. Vom 24. bis 27. November 2022 lädt die BOOT & FUN BERLINdann wieder zur Hallenmesse auf das Berliner Messegelände, die traditionell mit der GALA-NACHT DER BOOTE am 23. November 2022 eröffnet wird. Das digitale Angebot derBOOT & FUN ONLINE ergänzt an 365 Tagen im Jahr als dritte Säule die BOOT & FUN Markenfamilie. Die reichweitenstarken Social-Media-Kanäle und die Website der BOOT & FUN bieten hierzu die passenden Plattformen.

Statements zur BOOT & FUN BERLIN 2021

Marvin Reuter von MaRe Boote:

"Es war deutlich zu spüren, wie sich die Kunden gefreut haben, dass Messen wieder stattfinden. Es gibt ganz viele Neueinsteiger, ganz viele, die mit der 15 PS-Klasse anfangen. Ich denke das liegt auch daran, dass Urlaub in der Region und im eigenen Land so boomt."

Uwe Schorpp von der Marina Zehdenick:

"Wir vertreten Linssen Yachts und freuen uns darüber, dass viele Besucher gezielt zu uns an den Stand gekommen sind, um sich über unsere Yachten zu informieren. Was das Verkaufsgeschäft angeht haben wir hier vor Ort vielversprechende Leads gewonnen."

Diether Wilhelms von D.H.W.-Yachtcharter:

"Wir haben sehr viele interessierte Besucher bei uns am Stand gehabt, die sich für unsere reisefertigen Charterboote begeistern konnten."

Guido Krüger vom Wassersportgeschäft G. Krüger & M. Till GbR:

"Wir freuen uns über das ausgeprägte Interesse an unseren Booten und sind insgesamt sehr zufrieden. Ein besonderes Interesse haben wir im Bereich der Elektroboote festgestellt. Viele Besucher zeigten sich an leisen und umweltschonenden Elektromotoren interessiert. Das ist eine schöne Sache."

Fritz Müller von Alveus Bootsbau GmbH:

"Es war interessant, sich mit Ausstellern und Kollegen auszutauschen, die man hier auf der BOOT & FUN BERLIN endlich mal wieder gesehen hat. Wir haben neue Kontakte geknüpft und uns mit anderen Ausstellern connected."

Stephan Reifenrath von ALUDOCK:

"Die einzelnen Themenbereiche sind das, was die BOOT & FUN BERLIN ausmacht und sie wurden von den Besuchern in diesem Jahr sehr gut angenommen."

Oliver Klein von Alpha Ribs GmbH:

"Wir freuen uns über die gute Stimmung und tolle Resonanz hier auf der BOOT & FUN BERLIN. Den Wassersport konnten wir auch hier noch einmal aktiv nach vorne treiben und wir sind uns sicher, dass wir auch nach der Messe geschäftlich von den hier geknüpften Kontakten profitieren werden."

Druckfähige Fotos der BOOT & FUN BERLIN 2021 finden Sie in unserer Mediendatenbank unter www.boot-berlin.de/de/presse/pressefotos/.

Weitere Informationen zur BOOT & FUN BERLIN finden Sie online unter www.boot-berlin.de.

Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell