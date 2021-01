CHECK24 GmbH

Münchner Immobilien: höchste Kredite für die kleinste Wohnfläche

Bild-Infos

Download

München (ots)

- Münchner*innen benötigen Ø 442.000 Euro Baufinanzierung, in Dresden genügen 210.000 Euro - Immobilienkredite in Hamburg am höchsten, in Sachsen-Anhalt am niedrigsten - Bei CHECK24 beraten Baufinanzierungsspezialist*innen digital via Screensharing

Die bayerische Landeshauptstadt steht an der Spitze, was Baufinanzierungssummen betrifft. 442.000 Euro haben CHECK24-Kund*innen für den Kauf oder Bau eines Hauses oder einer Eigentumswohnung in München im Schnitt angefragt - bei nur 99 Quadratmeter durchschnittlicher Wohnfläche. Das sind gut 4.500 Euro pro Quadratmeter. Zum Vergleich: In Dresden wurden 2020 im Schnitt 210.000 Euro für 113 Quadratmeter benötigt.1)

Hier geht es zum Vergleich der Baufinanzierungssummen, Wohnflächen und Anteile von Häusern und Wohnungen in den 20 größten deutschen Städten.

Bundesländer: Finanzierungsbedarf in Hamburg, Berlin und Bayern am höchsten

Im Vergleich der Bundesländer schließen Kund*innen aus Hamburg (376.000 Euro), Berlin (341.000 Euro) und Bayern (325.000 Euro) die höchsten Baukreditsummen ab. Im Durchschnitt aller 2020 über CHECK24 angefragten Baukredite nehmen Verbraucher*innen 247.000 Euro auf. Am Ende des Rankings landet Sachsen-Anhalt mit 157.000 Euro.

Auch die Wohnfläche unterscheidet sich zwischen den Bundesländern deutlich. Während Immobilien im Saarland im Schnitt 173 Quadratmeter bieten, sind es in Berlin nur 114. Im Durchschnitt aller Kreditanfragen haben die Objekte 151 Quadratmeter.

Hier geht es zum Vergleich der Baufinanzierungssummen, Wohnflächen und Anteile von Häusern und Wohnungen nach Bundesländern.

"Wir setzen seit Jahren konsequent auf digitale Beratung"

Nach Eingabe weniger Eckdaten zum Finanzierungsvorhaben im CHECK24 Baufinanzierung Vergleich melden sich persönliche Baufinanzierungsexpert*innen.

"Wir setzen seit Jahren konsequent auf digitale Beratung", sagt Ingo Foitzik. "Dadurch können Kund*innen ihre Baufinanzierung in der Corona-Krise auch von zu Hause vorantreiben."

Per Telefon und Internet werden verschiedene Finanzierungsoptionen präsentiert. Diese werden via Screensharing direkt auf dem Computerbildschirm der Kund*innen angezeigt. Im ausführlichen Gespräch per Videoberatung oder Telefon werden Details und offene Fragen geklärt. Hierbei können bis zu fünf Personen an der Videoberatung teilnehmen. Anschließend wird aus den Produkten und Optionen von mehr als 450 Anbietern das passende Finanzierungsmodell ermittelt. Auch danach hilft die persönliche Ansprechperson jederzeit weiter, z. B. bei Fragen zum Kreditvertrag oder während der Auszahlungsphase.

1)Datenbasis: alle 2020 bei CHECK24 angefragten Baufinanzierungen, nur Immobilienkauf oder eigenes Bauvorhaben

Über CHECK24

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.

CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale

Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

Pressekontakt:

Julia Leopold, Public Relations Managerin, Tel. +49 89 2000 47 1174, julia.leopold@check24.de

Daniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.de

Original-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell