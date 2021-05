ARD Das Erste

Das Erste: TV-Legenden Dagmar Berghoff und Max Schautzer bei Jörg Pilawas "Quizduell-Olymp" am Freitag, 28. Mai, 18:50 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die "Tagesschau" und die ganz großen Samstagabend-Shows: Dagmar Berghoff und Max Schautzer sind TV-Giganten. Mit ihrer ganzen Erfahrung aus Jahrzehnten vor der Kamera wollen sie gegen die besten Quiz-Köpfe bestehen. Als Team führten sie schon durch das "ARD-Wunschkonzert". Dagmar Berghoff verrät heute, warum es gut ist, auch im Rampenlicht nicht immer zu perfekt zu sein. Und Max Schautzer beichtet eine Jugendsünde. Hat der Olymp gegen die beiden sympathischen Fernsehlegenden überhaupt eine Chance? Das verrät Jörg Pilawa am 28. Mai, 18:50 Uhr, im Ersten. Das ist der "Quizduell-Olymp" - Marie-Louise Finck, Rechtsreferendarin aus Kiel ("Quizkönigin"), Thorsten Zirkel, Bankbetriebswirt aus Hannover ("Quiz-Ass"), Prof. Eckhard Freise, Historiker aus Münster und erster WWM-Millionär ("Professor Quiz"). In der ARD Quiz App mitspielen - Während die Sendung im Ersten zu sehen ist, kann jeder in der ARD Quiz App spielen und gewinnen. Alle App-Spieler haben die gleichen Chancen auf den Gewinn - es ist unerheblich, wie viele Fragen jeder Spieler beantwortet hat und ob die Antworten richtig waren. Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen. Das "Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell