FRUIT LOGISTICA 2022: Zurück zum Face-to-Face Business

Die führende Fachmesse für den globalen Fruchthandel findet vom 9. bis 11. Februar 2022 in Berlin statt. Die Anmeldung für Aussteller ist ab sofort möglich und läuft noch bis zum 31. Juli 2021.

Die FRUIT LOGISTICA, weltweit wichtigster Treffpunkt für Einkäufer von frischem Obst und Gemüse, findet vom 9. bis 11. Februar 2022 unter dem Motto "Meet onsite again" als Vor-Ort-Veranstaltung statt.

"Wir haben unsere Aussteller befragt: Die große Mehrheit wünscht sich eine FRUIT LOGISTICA 2022 als Präsenzveranstaltung hier in Berlin und wir werden unser Bestes geben, um den Erwartungen unserer Kunden gerecht zu werden." so Madlen Miserius, Senior Product Managerin der FRUIT LOGISTICA. "Die Welt ist auf dem besten Weg, die Pandemie zu überwinden. Die weltweiten Impfanstrengungen gewinnen enorm an Fahrt und harte Lockdowns zeigen endlich Wirkung. Die sinkenden Infektionszahlen stimmen uns zuversichtlich, dass wir die Welt im Februar nach Berlin einladen können."

Impfnachweise oder auch tagesaktuelle Tests ermöglichen es, wieder zu reisen, in Hotels zu übernachten, Restaurants zu besuchen und an Messen teilzunehmen. Veranstaltungsbezogene Hygienekonzepte bieten darüber hinaus zusätzliche Sicherheit. So werden persönliche Treffen mit neuen und alten Geschäftspartnern wieder möglich.

Auf keinem anderen Branchenevent der Welt können die Akteure der Frischfruchtbranche so viele unterschiedliche Optionen an einem Ort erleben und vergleichen. Das ist ein klares Alleinstellungsmerkmal auch für Bianca Bonifacio, Internationalization & Exhibitions Managerin bei CSO Italy: "Wir freuen uns auf den Neustart des Messegeschäfts. Wir nehmen an vielen Fachmessen teil, aber die FRUIT LOGISTICA ist die größte und wichtigste für uns."

Aussteller der FRUIT LOGISTICA 2022 können sich bis zum 31. Juli 2021 online anmelden. Anmeldeformulare sind hier verfügbar. Unterstützung erhalten sie durch das Team der FRUIT LOGISTICA in Berlin oder eine der weltweit in 150 Ländern vertretenen Auslandsvertretungen der Messe Berlin.

