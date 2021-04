Messe Berlin GmbH

Smart Country Convention findet als Live-Event statt

- Kongressmesse für den Public Sector zeigt digitale Lösungen in Berlin - E-Government, Smart City & Smart Region im Fokus - Smart Country Convention vom 26. bis 28. Oktober 2021 im hub27

Die Digitalisierung des öffentlichen Sektors beschleunigen - das ist das Ziel der Smart Country Convention in Berlin. Die Veranstaltung wird vom 26. bis 28. Oktober 2021 live auf dem Berliner Messegelände stattfinden. Nach der virtuellen Special Edition 2020 wird die Smart Country Convention in diesem Jahr wieder Kongress, Ausstellung, Workshops und Networking kombinieren. An drei Tagen dreht sich thematisch alles um die Digitalisierung der Verwaltung und die Entwicklung smarter Städte und Regionen. Interessierte können sich ab sofort kostenfrei zur Veranstaltung anmelden und einen ersten Blick ins Programm werfen. "Die Digitalisierung von Staat und Verwaltung ist ein Marathon und wir sind mittendrin. Ministerien, Rathäuser und Verwaltungen sind jetzt gefragt, die Zukunft aktiv zu gestalten. Know-how, Inspiration und Kontakte bekommen sie bei uns", sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder. "Die Smart Country Convention hat sich als Treffpunkt für Praktiker, Vordenker und Entscheider des Public Sector etabliert. Sie ist unser Beitrag, Deutschland ins digitale Zeitalter zu führen."

Die Smart Country Convention bringt Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kommunen zusammen. Ziel ist es, von den Besten zu lernen, die Digitalisierung zu beschleunigen und bürgergerecht umzusetzen. Jens Heithecker, Executive Vice President Messe Berlin, erklärt: "Die Impfanstrengungen nehmen Fahrt auf. Wir gehen fest davon aus, dass wir die Smart Country Convention Ende Oktober als Live-Veranstaltung durchführen können. Nach der langen Zeit des Lockdowns ist der Wunsch nach persönlichem Austausch groß. Diesem Wunsch wollen wir gerne entsprechen und die Möglichkeit zum Informieren, Weiterbilden und Networking bieten - und zwar live hier bei uns im Hub 27 auf dem Berliner Messegelände."

