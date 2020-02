Messe Berlin GmbH

bautec 2020 geht up!

- hohe Zufriedenheit unter Fachbesuchern und Ausstellern der bautec 2020 - hochkarätig besetztes Rahmenprogramm sehr gut angenommen - neues Segment up#BERLIN feiert erfolgreiche Premiere - Save the Date: 22. bis 25. Februar 2022

Neue Branchenimpulse, ein vielseitiges und qualitativ hochwertiges Angebotsspektrum sowie eine höhere Fachbesucherzufriedenheit - das Urteil nach vier Tagen bautec fiel zum Messeabschluss am vergangenen Freitag bei Ausstellern, Fachbesuchern, Politik, Verbänden, Innungen und Institutionen positiv aus. Rund 9 von 10 Fachbesuchern gaben an, mit ihrem Besuch der bautec 2020 zufrieden zu sein. Deutlich über 80 Prozent der Befragten wollen auch die nächste bautec in zwei Jahren wieder besuchen. Und ebenfalls weit über 80 Prozent der Fachbesucher würden einen Besuch der bautec weiterempfehlen. Das Angebotsspektrum der bautec überzeugte dieses Jahr besonders: Rund 9 von 10 Fachbesuchern bewerteten dieses positiv und ebenso viele gaben an, auf der bautec (sehr) viele innovative Produkte und Dienstleistungen kennengelernt beziehungsweise gesehen zu haben. Ein Highlight war u.a. der COBOD 3D-Betondrucker: Durch das 3D-Drucken live auf der bautec macht Peri die Technologie zum ersten Mal einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Das war nicht nur vor Ort ein Besuchermagnet, auch das Medienecho in den klassischen Online- und Printmedien sowie auf den Social Media Kanälen war groß. Mit neuen Formaten in Ausstellung und Rahmenprogramm widmete sich die bautec auch in diesem Jahr den aktuellen Themen der Baubranche. Die up#BERLIN brachte beispielsweise erstmals die Komponenten Planen, Bauen, Wohnen und Betreiben auf einer Messe zusammen. Die Kombination von Ausstellung und hochkarätig besetztem fachlichen Programm im Forum up#BERLIN überzeugte: 8 von 10 Besuchern waren mit ihrem Besuch der Halle 4.2 zufrieden. Die weitere Premieren wie u.a. die Fachschau Re-Use und Recycling mit dem dazugehörigen Fachforum und das erste Baufluencer-Forum kamen ebenfalls sehr gut an.

Auf großes Interesse stießen neben dem fachlichen Programm in den verschiedenen Hallenforen wie u.a. dem Forum GRÜNBAU BERLIN, der metall IT und dem Smart City Forum auch der bautec Kongress mit internationaler Beteiligung. Über 840 Architekten, Planer und Ingenieure informierten sich am bautec-Donnerstag über Positionen und Perspektiven des urbanen Bauens.

Zum zweiten Mal wurde der bautec.INNOVATION AWARD verliehen. Entschieden haben die Fachbesucher der bautec. Die bautec.BÄRen 2020 für die aus Fachbesuchersicht innovativsten Produkte und Systemlösungen gingen an Georg Fischer für das Hycleen Automation System (1. Platz), an Ulrich Brunner für die Wärmepumpen Ofenheizung (2. Platz) sowie an Goldbeck für die korrosionsfreie Deckenplatte aus Carbonbeton (3. Platz). Cosuno sicherte sich den Sonderpreis für Innovationen von Start-ups, der erstmalig verliehen wurde. Auch der Nachwuchs zeigte, wie Innovation und kreative Lösungsansätze funktionieren können: Im Rahmen der bautec wurden die Sieger des Wettbewerbs "Auf IT gebaut - Bauberufe mit Zukunft" ausgezeichnet, die mit digitalen Ideen und Lösungen zum Thema "Bauwirtschaft innovativ" überzeugten. Die drei besten Nachwuchskonzepte im Wettbewerb "Studenten I Gestalten I Zukunft" wurden im Rahmen des BAKA Hochschultages prämiert.

Die meisten Fachbesucher der bautec 2020 gehören dem Bau/Ausbaugewerbe, insbesondere dem Hochbau, an, gefolgt von Architekten, Planern und Ingenieuren. Fast jeder zweite berufstätige Fachbesucher hat einen (mit-)entscheidenden Einfluss auf Einkaufs- und Beschaffungsentscheidungen in seinem Unternehmen. Rund 3 von 4 Ausstellern sind mit der Qualität der Fachbesucher zufrieden, zeigen erste Vorab-Ergebnisse der Ausstellerbefragung. Insgesamt zeigen sich rund 7 von 10 Ausstellern mit der Beteiligung ihres Unternehmens an der bautec 2020 (sehr) zufrieden.

Auch das KarriereCenter bautec fand in diesem Jahr wieder großen Zuspruch: an vier Messetagen haben sich 4.000 Schüler*innen, Auszubildende und Studierende bei rund 80 Ausstellern über Berufe der Bauwirtschaft und zu den entsprechenden Ausbildungsmöglichkeiten informiert. Zahlreiche Mitmachangebote luden zum Ausprobieren ein.

Insgesamt präsentierten vom 18. bis 21. Februar 425 Aussteller aus 19 Ländern auf dem Berliner Messegelände die neuesten Trends und Entwicklungen rund um das Thema Bauen und Gebäudetechnik. Die diesjährige bautec zählte über 31.000 Besucher. Die bautec 2022 findet vom 22. bis 25. Februar statt.

Die vollständige Pressemitteilung mit Statements zur bautec 2020 finden Sie unter www.bautec.com/presse.

Über die bautec:

Die internationale Fachmesse für Bauen und Gebäudetechnik wird von der Messe Berlin organisiert und findet im zweijährigen Turnus statt. Zum Alleinstellungsmerkmal der bautec gehört, dass sie das Gebäude vom Keller bis zum Dach und seine Infrastruktur ganzheitlich betrachtet. Ergänzt wird das Angebot der bautec mit der GRÜNBAU BERLIN und up#Berlin.

