Medien- und Insta-Walk zur MOTORWORLD Classics Berlin

Im Anschluss: Pre-Opening der MOTORWORLD Classics Berlin und BOOT & FUN Berlin

Berlin (ots)

Vom 20. bis zum 24. November 2019 geht die Motorworld Classics Berlin zum fünften Mal an den Start und bietet ein außergewöhnliches Messe-Erlebnis zwischen historischen Automobilen und klassischen Booten. Erstmals findet die Oldtimer-Messe parallel zur Boots- und Freizeitmesse BOOT & FUN BERLIN in den Messehallen unter dem Funkturm statt. Damit bietet sich die Möglichkeit, ganz bequem in neue Erlebniswelten zwischen edlen Holzverkleidungen, hochwertigen Booten, glänzenden Autolacken und poliertem Chrom einzutauchen, faszinierende Stories und Fotomotive inklusive.

Wie ein roter Faden wird sich auch 2019 ein "Look and Feel" im Stil der guten alten Zeiten durch das gesamte Messekonzept ziehen. Künstler erwecken die guten alten Zeiten zum Leben, passende Accessoires und Dienstleister warten mit entsprechenden Angeboten auf und nicht zuletzt ist das stilgerecht gekleidete Messepersonal prägendes Element des durchgängigen Konzeptes.

Bevor sich die Hallen für das Publikum öffnen, führt Projektleiter und Szenekenner Ulf Schulz Sie am Mittwoch, 20. November 2019, um 16 Uhr zu den Highlights und Fotomotiven, zum Beispiel zu den Sonderausstellungen Motorsport oder US-Cars & Lifestyle sowie der Sonderschau Berliner Automobilbau, von der einige Exponate wie der BOB und der Ego 4/14 PS zu den letzten Exemplaren ihrer Art zählen.

In dem etwa einstündigen Rundgang erhalten Sie einen guten Überblick, kommen mit den Ausstellern ins Gespräch und haben vor allen anderen die Gelegenheit, noch vor Messebeginn in aller Ruhe Bilder zu machen.

Im Anschluss laden wir Sie um 17 Uhr im Hub27 zum Pre-Opening der beiden Messen. Hier inszenieren wir ein Key-Visual Fotomotiv mit Boot, Oldtimer, Motorrad und stilgerecht gekleideten Models. Im Anschluss erwartet Sie die Gala-Nacht der Oldtimer und Boote.

Zur besseren Planung wäre es klasse, wenn Sie sich bis zum 15. November 2019 kurz formlos unter pr@motorworld-classics.de zurückzumelden würden, ob Sie am Medien- und Insta-Walk teilnehmen. Bitte beachten Sie, dass Sie damit nicht automatisch akkreditiert sind. Wir empfehlen Ihnen, sich im Vorfeld online unter diesem Link zu akkreditieren. Vor Ort erfolgt die Akkreditierung am Eingang Nord mobil per QR-Code - hier kann es zu Wartezeiten kommen. Den Presseparkplatz P3 finden Sie vor dem Eingang Nord.

Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt oder an einem anderen Tag kommen wollen, empfangen wir Sie gerne am Stand der Motorworld Group in Halle 22, Stand 12. Zudem möchten wir Sie auf folgende Termine aufmerksam machen:

Freitag, 11 Uhr, Palais: Verleihung der Goldenen Bären für die außergewöhnlichsten Fahrzeuge in den Kategorien "Dit Originalste", "Dit Seltenste", "Dit Knuffigste" und "Dit Beste" sowie für die besten Clubstände

Freitag, 15.30 Uhr, Halle 20 (Sonderschau US-Cars): John D'Agostino verleiht Excellence Award für das edelste Exponat der Motorworld Classics Berlin

Samstag, 15.30 Uhr, Halle 18: Siegerehrung Concours de Nonchalance - Concours für Fahrer und Fahrzeuge, die zusammen nur 60 Jahre zählen dürfen

Die News und Bilder zur Motorworld Classics Berlin finden Sie auch online auf https://www.motorworld.de/news/presse-download/ sowie auf Facebook und Instagram.

Bei Fragen oder anderen Anliegen melden Sie sich unter 0177-4718031.

