BOOT & FUN BERLIN 2019: Wasserhauptstadt bietet riesen Auswahl

Berlin

Luxus Motoryachten in Eventhalle hub27 - Neuer Rundlauf für besseres Messeerlebnis - Segel setzen im November - Vorführungen und Interaktives - Wassersport zum Ausprobieren - Rundumangebot für Angler - Oldtimer-Messe MOTORWORLD Classics erstmals parallel zur BOOT & FUN BERLIN

Die BOOT & FUN BERLIN präsentiert in Europas größtem Binnen- und Wassersportrevier vom 21. bis 24. November 2019 in acht Hallen alles, was Wassersportler begeistert. Eröffnet wird die BOOT & FUN BERLIN zusammen mit der MOTORWORLD Classics Berlin, die erstmalig parallel stattfindet, am 20. November 2019 mit der Gala-Nacht der Boote und Oldtimer. In diesem Jahr finden Besucher auf der BOOT & FUN eine vielfältige Auswahl auf rund 85 000 Quadratmetern. Das Spektrum reicht von luxuriösen Motorbooten über spektakuläre Segelyachten bis hin zu modernen Hausbooten und bietet somit eine tolle rundum Marktübersicht. Darüber hinaus gibt es ein eigenes Segment mit hochwertigem Zubehör sowie einem Fun-Bereich für Profis, Einsteiger und Familien. Die BOOT & FUN BERLIN ist eine ganz besondere Boots- und Freizeitmesse und bietet das passende Modell für jeden Bootsliebhaber oder die, die es noch werden wollen.

Motoryachten in der neuen Multifunktionshalle hub27

Premium Motorbootsmodelle und Segelyachten beziehen in diesem Jahr ein ganz besonderes Quartier - die neue Eventhalle hub27 der Messe Berlin. Die Multifunktionshalle bietet mit knapp 10 000 Quadratmetern Hallenfläche genau das richtige Ambiente für die edlen Exponate. Luxusmarken wie Beneteau, Cranchi, Delphia, Fjord, Galeon, Invictus, Jeanneau, Marex, Prestige, Sealine und weitere sind auf der Veranstaltung zu bestaunen.

Neuer Rundlauf für besseres Messeerlebnis

Der Rundlauf über die Boots- und Freizeitmesse wurde in diesem Jahr neu gestaltet. Die einzelnen Hallen sind durch besonders kurze Wege verbunden, wodurch sich Besucher einen noch besseren Überblick über die einzelnen Bootssegmente verschaffen können. Wassersportbegeisterte lassen so das Ende der Saison entspannt ausklingen, informieren sich über die neuesten Trends oder kaufen ein neues Boot für die kommende Saison.

Segel setzen im November

Für alle Segelbegeisterten ist die Halle 25 die erste Anlaufstelle auf der BOOT & FUN BERLIN. An einer beeindruckenden Steganlage liegen Boote wie in einem Hafen und ermöglichen einen schönen Überblick über die aktuellen Segelboot- und Yachtneuheiten, darunter Marken wie Aira Boats, Beneteau, Bente Yachts, Germanboats, Haber Yachts, Karuboats, Maxus, Sunbeam und weitere. Außerdem wird ein großes Spektrum an Segelausrüstung und -zubehör in der Halle zum Kauf angeboten. In diesem Jahr erstmalig in Berlin: Virtual-Reality-Segeln. Der SVG-Verlag präsentiert zusammen mit der Agentur blanx eine virtuelle Segelumgebung. Ganz real wird das Segeln mit Melwin Fink, jüngster Deutscher beim MINI TRANSAT 2021. Mit seinem Boot Classe MINI ist er in der Segelhalle vor Ort und für Interessierte ansprechbar.

Klassenvereinigungen: Vorführungen und Interaktives

Auf der BOOT & FUN BERLIN 2019 sind 25 Klassenvereinigungen vertreten - so viele wie selten auf Messen. Die unterschiedlichen Vereinigungen zeigen Boote ihrer jeweiligen Klasse und stellen Informationen bereit. Eine tolle Möglichkeit sich die verschiedenen Bootsklassen in einer Halle anzusehen und zu vergleichen.

Wassersport zum Ausprobieren

Die BOOT & FUN BERLIN bietet mehr als nur schauen und staunen. Hier können Wassersportarten direkt ausprobiert werden. Auf dem Eventpool können Trendsportarten sowie klassischer Wassersport getestet werden. Paddel-Interessierte können im Testbecken der Halle 4 sowie im separaten SUP-Becken der Halle 3 die Faszination des muskelbetriebenen Wassersports erleben. Für Freunde der Unterwasserwelt gibt es einen Tauch-Container in dem geübt werden kann. Wer lieber auf dem Trockenen bleiben möchte, kann sich am Motor- oder Segelbootsimulator ausprobieren. Der Deutsche Motoryachtverband e.V. bietet an seinem Stand mit einem Rennbootsimulator ein ganz besonderes Highlight für erfahrene und unerfahrene Motorbootfahrer gleichermaßen. Für die ganz kleinen Besucher gibt es ein spezielles Angebot im Rahmen der Aktion "TRAU DICH!".

Rundumangebot für Angler

Sport- und Freizeitangler finden auf der AngelWelt Berlin sowie AngelBoot Berlin qualitative Markenprodukte, die Stars der Angelszene sowie passende Boote für den Angeltrip. Die große Produktvielfalt, live Shows, Workshops, Vorträge sowie der Austausch mit internationalen Angler-Stars machen die AngelWelt Berlin zu einer der vielfältigsten Raubfischmessen Deutschlands. In drei Hallen zeigt sich die AngelWelt und AngelBoot Berlin als Treffpunkt der Sport- und Freizeitangler.

Mobilität zu Land und Wasser: Das Beste aus zwei Welten

In diesem Jahr wird Besuchern ein außergewöhnliches Erlebnis zwischen historischen Automobilen und klassischen Booten Halle an Halle geboten. Durch die Zusammenlegung der BOOT & FUN und der MOTORWORLD Classics Berlin wird die Fortbewegung auf Straßen und Wasserwegen noch näher zusammen gebracht. Das bietet den Gästen die Möglichkeit ganz bequem in neue Erlebniswelten zwischen edlen Holzverkleidungen, glänzenden Autolacken und poliertem Chrom einzutauchen.

Mehr Infos zur BOOT & FUN BERLIN unter www.boot-berlin.de, auf Facebook und Instagram.

Über die BOOT & FUN BERLIN

Die BOOT & FUN BERLIN präsentiert im Zentrum von Europas größtem Binnen- und Wassersportrevier eine beeindruckende Marken- und Modellvielfallt. Das Spektrum reicht von modernen Motorbooten über spektakuläre Segelyachten bis hin zu eindrucksvollen Hausbooten. Hier lassen Wassersportbegeisterte das Ende der Saison ausklingen und informieren sich gleichzeitig über die neuesten Trends der kommenden Saison. Angesagte Wassersportarten können hier getestet werden. Vom Wakeboarding, Tauchen, Fliegenfischen, SUP-Yoga oder Kajak und Kanu fahren ist auf der Messe alles live mitzuerleben.

