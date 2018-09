InnoTrans 2018: Noch dichter, noch innovativer, noch informativer

4 weitere Medieninhalte

- Neuer Ausstellerrekord - Bahnindustrie kündigt 146 Weltpremieren an - Zehn Elektro-Fahrzeuge im Bus Display - InnoTrans Convention: Treffpunkt für Topentscheider - Elite-Innovatoren-Teams beim HackTrain Hackathon - Gewinner des Career Award 2018 zu Gast auf der Messe - Publikumstage am 22. und 23. September

Die InnoTrans kann beginnen: Ab morgen präsentieren sich 3.062 Branchenunternehmen und Institutionen aus 61 Ländern auf dem Berliner Messegelände - ein neuer Ausstellerrekord.

Das bleiben nicht die einzigen Spitzenwerte: Über 400 Innovationen der globalen Bahnbranche werden vom 18. bis 21. September 2018 vorgestellt - 146 davon sind Weltpremieren. Auf dem einzigartigen Gleis- und Freigelände sowie auf dem Bus Display können Fachbesucher 155 Fahrzeuge begutachten und mitunter im fahrenden Betrieb testen. Die ausländische Beteiligung bleibt mit über 62 Prozent gewohnt hoch. Das zeigt: Die InnoTrans ist und bleibt die führende Marketing-Plattform der globalen Bahnindustrie. Mehr als 130.000 Fachbesucher von allen Kontinenten werden an den vier Tagen in Berlin erwartet.

Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin GmbH: "Noch dichter, noch innovativer, noch informativer - so präsentiert sich die zwölfte InnoTrans den Fachbesuchern aus aller Welt. Wir konnten das bisherige Rekordjahr 2016 wiederum überbieten und neue Bestwerte vor allem bei der Ausstellerzahl, den präsentierten Fahrzeugen und den vorgestellten Weltpremieren erreichen."

Matthias Steckmann, Direktor des Geschäftsbereiches Mobility & Services der Messe Berlin GmbH: "Die InnoTrans hat sich längst zur führenden globalen Branchen-Plattform entwickelt. Sie ist nicht nur Weltleitmesse für die Bahnbranche, sondern mittlerweile auch essenzielle Plattform für den kompletten Personennahverkehr."

Über zwei Drittel der Aussteller aus dem Ausland

Unternehmen und Institutionen aus insgesamt 61 Ländern zeigen auf der InnoTrans 2018 ihre neuen und weiterentwickelten Produkte, Systeme und Angebote. Die Global Player der Bahnwelt sind allesamt mit dabei. Auch 33 der weltweit wichtigsten Industrie- und Fachverbände aus 17 Ländern sind vertreten. Rund zwei Drittel der Aussteller kommen aus dem Ausland, vor allem aus Frankreich, Italien und China. Dass die InnoTrans die bedeutendste Innovations- und Kommunikations-Plattform der Branche ist, beweist auch die hohe Anzahl an Entscheidern, die ihren Messebesuch angekündigt haben. Die Weltleitmesse bietet allen Beteiligten bestmögliche Services, um ihre entsprechende Zielgruppe zu treffen sowie Kontakte zu knüpfen und zu pflegen.

Wie schon in den Vorjahren steigt auch diesmal wieder der Anteil der Aussteller, die nicht aus Europa kommen. Indien und Taiwan verzeichnen hier die größten Zuwächse. Der japanische Gemeinschaftsstand belegt erneut eine ganze Messehalle. Zudem werden zur InnoTrans 2018 25 hochrangige Wirtschaftsdelegationen aus rund 18 Ländern auf dem in Berliner Messegelände erwartet, zum Beispiel aus Abu Dhabi, Indien und den USA.

Rahmenprogramm mit neuen Glanzlichtern

Das Megatrend-Thema Elektromobilität spielt auch zur InnoTrans eine wesentliche Rolle - in der Ausstellung und im hochkarätigen Rahmenprogramm. Das Bus Display, 2016 erfolgreich aus der Taufe gehoben, präsentiert sich in diesem Jahr mit zehn Bussen. Begleitend und inhaltlich ergänzend dazu findet am dritten Messetag (20.9.) zum ersten Mal das International Bus Forum unter dem Thema "Elektrobusse im ÖPNV: Lösung für Luftreinhaltung und Klimaschutz im städtischen Verkehr?" statt. Die inhaltliche Ausgestaltung des neuen Forums liegt in den Händen des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV).

Ein weiteres wesentliches Trendthema ist der Komplex Digitalisierung und smarte Vernetzung. Auch in diesem Bereich gibt es mit dem HackTrain Hackathon powered by InnoTrans eine Messepremiere. 80 Entwickler, Designer und Unternehmensgründer aus der ganzen Welt bilden Elite-Innovatoren-Teams, die während der Messe Prototypen von Apps, Software und Websites für die Bahnbranche entwickeln. Am Nachmittag des letzten Messetages (21.9.) treten im Finale vier Spitzenteams gegeneinander an. Anschließend wird der Sieger des Technologie-Marathons gekürt.

Die Kundenansprüche wachsen, auch dies ist ein Trend in der Bahnbranche. Das passende Produkt-Portfolio finden die Fachbesucher der InnoTrans im Bereich "Travel Catering und Comfort Services" in Halle 1.1. Neu in diesem Zusammenhang ist das Onboard Hospitality Forum am zweiten Messetag (19.9.) im CityCube Berlin. Organisatoren sind das Onboard Hospitality Magazine und die International Rail Catering Group (IRCG). Für die Fachbesucher gibt es auch diesmal wieder entlang der teilnehmenden Aussteller des Bereichs "Travel Catering und Comfort Services" eine spezielle Rundgangs-Route.

Die InnoTrans stellt mittlerweile ebenfalls eine sehr wichtige Karriere-Plattform dar - sowohl für die ausstellenden Unternehmen wie auch für den fachlichen Nachwuchs. Im Career Pavilion in Halle 7.1c stehen Personalverantwortliche von Unternehmen fachlich interessierten Berufseinsteigern Rede und Antwort. Das Career Forum bietet interessante Fachvorträge und spannende Podiumsdiskussionen, die Career Tours laden täglich zu kostenfreien Studentenrundgängen ein. Zu Gast auf der Messe sind auch die diesjährigen Career Award-Gewinner aus Australien, Italien, Kanada, USA und Deutschland, die über die nationalen Verbände eine Reise zur InnoTrans gewonnen haben.

InnoTrans Convention - Diskussions-Plattform für Zukunftsthemen

InnoTrans Convention - das ist der internationale Treffpunkt für Topentscheider aus Wirtschaft, Politik und Verkehr. Internationale Fachbesucher können sich in spannenden Podiumsdiskussionen und hochkarätigen Expertenrunden einen themenübergreifenden Überblick über aktuelle und zukunftsrelevante Mobilitätsthemen verschaffen.

Im Mittelpunkt des Dialog Forums im Palais am Funkturm stehen vom 19. bis 21. September die Themen Schiene 4.0, Digitalisierung neue Mobilitätsdienste sowie Innovationspfade 4.0 sowie das zukünftige Management- und Steuerungssystem ERTMS. Die Federführung liegt in den Händen des Deutschen Verkehrsforums (DVF), des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), des Verbandes der europäischen Schienenverkehrsindustrie (UNIFE) sowie des Verbandes der Bahnindustrie in Deutschland (VDB).

Beim Rail Leaders' Summit (RLS) am 18. September in Halle 7.3 dreht sich bei Verkehrsministern und Generaldirektoren internationaler Verkehrsunternehmen alles um das Thema "RAILtropolis - Die Zukunft der Städte heißt Eisenbahn!". Verantwortlich für Planung und Durchführung der geschlossenen Veranstaltung sind die Deutsche Bahn AG, das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie die Messe Berlin GmbH.

Das International Design Forum am 19. September im CityCube Berlin befasst sich mit designrelevanten Themen rund um den öffentlichen Personennahverkehr und wird inhaltlich durch das Internationale Design Zentrum Berlin (IDZ) betreut.

Das International Tunnel Forum am 19. und 20. September im CityCube Berlin begleitet das Messesegment Tunnel Construction und umfasst zwei kompakte Diskussionsforen zu den langfristigen Zielen und den aktuellen Herausforderungen im Tunnelbau und Tunnelbetrieb. Veranstalter ist die Studiengesellschaft für Tunnel und Verkehrsanlagen e.V. - STUVA.

Das Public Transport Forum am 20. September in Halle 7.3 widmet sich den Entwicklungen des öffentlichen Personennahverkehrs. Realisiert wird das Forum vom Planungsbüro für Verkehr (PBV) und von dem Unternehmen Gauff.com, Spezialist für Beratung, Planung und Realisierung von Infrastrukturprojekten.

Das International Bus Forum greift das Thema "Elektrobusse im öffentlichen Personennahverkehr" auf und findet am 20. September in Halle 7.3 erstmalig zur diesjährigen InnoTrans statt. Die inhaltliche Ausgestaltung erfolgt durch den Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV).

Das DB Innovation Forum der Deutschen Bahn AG fokussiert sich am 20. September im CityCube Berlin auf die gemeinsame Gestaltung der intermodalen Mobilität.

Innovativ, innovativer - InnoTrans

Ihre Position als Weltleitmesse der Verkehrstechnik unterstreicht die InnoTrans vor allem auch als international bedeutendste Bühne für die Präsentation von Neuheiten. So haben bereits im Vorfeld der Messe 403 Aussteller aus 35 Ländern ihre neuesten Produkte, Systeme und Services sowie Weltpremieren angekündigt. Der Innovationsreigen zieht sich durch alle fünf Messesegmente der InnoTrans: Railway Technology, Railway Infrastructure, Public Transport, Interiors und Tunnel Construction. So zeigt die Flexicon Ltd. aus Großbritannien neue flexible Schutzschlauchlösungen für die Bahntechnik. Die Betonwerk Rieder GmbH aus Österreich präsentiert eine neuartige Bahnsteigkante mit integrierter Lärmschutzfunktion. Die RosInno Ltd. aus Russland stellt mit TransportTV eine neue Infotainment-Plattform für öffentliche Verkehrsmittel vor. Die Metawell GmbH aus Deutschland zeigt auf der Messe ein neues Fußbodensystem mit integrierter Schalldämmung und Heizfunktion. Und die Brügger HTB GmbH aus der Schweiz informiert auf der InnoTrans über ihre Neuheiten auf dem Gebiet der Tunnelreinigung.

Hinzu kommen etliche Innovationen auf dem Gleis- und Freigelände sowie im Bus Display. Dazu zählt unter anderem der Doppelstock-Höchstgeschwindigkeitszug Avelia HorizonTM des französischen Herstellers Alstom. Die CRRC Corporation Limited aus China zum Beispiel stellt ihre neue Rangierlokomotive mit Hybrid AC-Antrieb vor, die für den europäischen Schienenverkehr konstruiert wurde. Und die Solaris Bus & Coach S.A. aus Polen präsentiert mit dem "Urbino 12 electric" einen leichten und robusten, leisen und umweltfreundlichen elektrischen Stadtbus.

Stadler zeigt beispielsweise sieben komplett neue Fahrzeuge, die allesamt mit Neuentwicklungen ausgestattet sind, wie einem neuartigen, leichten und wartungsfreundlichen Drehgestell. Siemens Mobility präsentiert mit dem "Velaro Novo" weltweit zum ersten Mal ein neues, sehr wirtschaftliches, nachhaltiges und komfortables Fahrzeugkonzept für Hochgeschwindigkeitszüge. Die Vossloh AG hat ebenfalls eine Weltpremiere im Messegepäck, und zwar die kompakte Multi Purpose Milling-Fräsmaschine für die flexible Hotspot-Bearbeitung auf Vollbahn- und Nahverkehrsstrecken. Zudem dürfen die Messebesucher auf den Ideenzug von DB Regio gespannt sein, der ein einzigartiges Kundenerlebnis für den Regionalverkehr der Zukunft verspricht - auch dies ist eine Weltpremiere.

Eine exklusive Übersicht aller Innovationen und Weltpremieren, die auf der InnoTrans 2018 zu sehen sind, bietet der wieder von der Messe Berlin herausgegebene Neuheitenreport unter www.innotrans.de/neuheiten. Mehrmals täglich finden auch so genannte 'Innovation Tours' statt. An ausgewählten Messeständen berichten hochrangige Vertreter der Unternehmen über ihre aktuellen Innovationen und Weltpremieren und beantworten die Fragen der Teilnehmer. Ein Rundgang dauert in etwa 90 Minuten.

Publikumstage am 22. und 23. September

Nicht nur die internationale Fachwelt hat auf der InnoTrans die einzigartige Gelegenheit, die Neuheiten aus der faszinierenden Bahnwelt kennenzulernen, sondern ebenso das interessierte Privatpublikum. Denn am 22. und 23. September ist das Gleis- und Freigelände der Messe Berlin für jedermann und besonders auch die jüngsten Bahn-Fans ganztägig geöffnet. 145 Fahrzeuge können in diesem Jahr besichtigt werden - so viele wie nie zuvor. Die Exponatpalette reicht von der alten, fahrtüchtigen Dampflok Emma bis zum hochmodernen Ideenzug der Deutschen Bahn am Eingang Süd. An den beiden Publikumstagen Samstag und Sonntag ist das Gleis- und Freigelände der Messe Berlin von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene nur drei Euro, Kinder unter 14 Jahren zahlen nichts.

