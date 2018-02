ITB Berlin 2018: An einem Tag um die ganze Welt

1 weiterer Medieninhalt

Berlin (ots) - Am Privatbesucher-Wochenende fremde Kulturen kennenlernen, Menschen aus aller Welt begegnen und bei landestypischen Mitmachaktionen Traditionelles ausprobieren - Vergünstigte Tickets für 12 Euro bei Online-Bestellung

Plagt das Fernweh? Inspirationen für den nächsten Urlaub gibt's auf der ITB Berlin in Hülle und Fülle. Am 10. und 11. März 2018 öffnet die weltweit größte Reisemesse ihre Tore für das private Publikum. Die Entdeckungsreise auf dem Messegelände unter dem Berliner Funkturm ist weltumspannend: Über 180 Länder und Regionen präsentieren in 26 Hallen bunte Exotik, zahlreiche Attraktionen und traditionelle Mitmachaktionen.

Die Kunst des Strandkorbflechtens, der Rhythmus Andalusiens und vieles mehr

Im Mittelpunkt steht das offizielle Partnerland Mecklenburg-Vorpommern. In Halle 6.2a ist das wasserreichste und nördlichste deutsche Bundesland in allen Facetten zu erleben. Ein Bernsteinschleifer verlegt seine Werkstatt auf die ITB Berlin, um den Besuchern Kniffe und Tricks zur Herstellung von Schmuckstücken zu zeigen. Die Störtebeker Braumanufaktur lädt zur Bierverkostung und ein Profi führt Besucher in die Kunst des Strandkorbflechtens ein.

"Mit seiner Ostseeküste und der bekannten Seenplatte gehört Mecklenburg-Vorpommern zu den sehenswertesten Bundesländern Deutschlands. Davon können sich die Besucher schon seit 1991 auf der ITB Berlin überzeugen. Als diesjähriges Partnerland der ITB Berlin bekräftig das Bundesland seine Bedeutung als überaus vielfältige Urlaubsregion mit einem größeren Auftritt sowie einer ganzen Reihe Mitmachaktionen und Aktivitäten. Am Wochenende steht dem Publikum die ganze Welt offen. In den 26 Hallen sind fremde Kulturen, landestypische Traditionen und Lebensweisen rund um den Globus zu erleben und geben einen Vorgeschmack auf die schönsten Wochen des Jahres", so David Ruetz, Head of ITB Berlin.

Harry Glawe, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern: "Die Messe ist eine Riesenchance, um für Mecklenburg-Vorpommern zu werben. Wir stehen als Partnerland an den Messetagen im internationalen Rampenlicht der Reisebranche. Wir wollen neugierig machen auf das, was Mecklenburg-Vorpommern ausmacht. Als Land zum Leben, Arbeiten und Urlaubmachen möchten wir unser Bundesland den Besuchern auf der ITB Berlin vorstellen. Wir zeigen die touristische Vielfalt des Landes von der Seenplatte bis zur Ostseeküste. Unsere Zielstellung für die touristische Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern ist die Steigerung der Wertschöpfung pro Gast und die Erhöhung der Qualität des Angebotes im Land. Ein wichtiger Schritt dorthin ist intensives Marketing, denn die Konkurrenz im globalen Reisemarkt ist groß. In Berlin wollen wir neue Maßstäbe in der überregionalen Bewerbung von Mecklenburg-Vorpommern setzen."

Wolfgang Waldmüller, Präsident des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern, der vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern mit der Umsetzung der Aktivitäten des Partnerlandes auf der ITB Berlin betraut ist, ergänzte: "Wir gehen mit einer klaren Botschaft auf die ITB Berlin: 'Urlaub ist unsere Natur' beziehungsweise in der englischen Fassung: 'The spirit of nature'. Diese steht einerseits für den in Deutschland unvergleichlichen Naturreichtum und andererseits für die natürliche Gastfreundschaft im Nordosten. An den unterschiedlichen Ständen können sich die Berliner, Brandenburger und alle weiteren Besucher über die allgemeintouristischen Themen und alle Regionen informieren, können sich Mußestunden in Strandkörben gönnen, Spezialitäten verkosten, an einer Weltmeisterschaft im Strandkorbtragen teilnehmen, Deutschlands größte Insel Rügen aus der Vogelperspektive bestaunen und vieles mehr. Mecklenburg-Vorpommern, Deutschlands beliebtestes Reiseziel, wird auf der ITB Berlin mit so vielen Themen, Auftritten und Akteuren präsent sein wie nie zuvor."

Traumjobs auf der weltgrößten Reisemesse

Da arbeiten, wo andere Urlaub machen - auf der ITB Berlin können Jobsuchende ihren Traumberuf finden oder direkt die Karriereleiter erklimmen. In Halle 11.1. präsentieren sich 25 Arbeitgeber am Stand der Bundesagentur für Arbeit. Profis schießen Bewerbungsfotos von Kandidaten und checken kostenlos Bewerbungsmappen.

In der Nachbarhalle 5.2a lassen sich Tattookünstler der Inseln von Tahiti über die Schulter schauen. Wer will, kann sich traditionelle Tattoos wie Rochen oder Tiaré Blüten tätowieren lassen - natürlich alles temporär. Direkt daneben, in Halle 3.1., ist am Stand 616 eines der wohl außergewöhnlichsten Reiseziele der Welt zu besuchen: die Sperrzone rund um das ukrainische Atomkraftwerk von Tschernobyl. Fotos, Filme und eine Virtual Reality-App ermöglichen, mit dem Kraftwerk sowie der Geisterstadt Prypjat auf Tuchfühlung zu gehen.

In Halle 2.1. verzaubert Andalusien mit seinen Rhythmen und Düften. Während sich die Eltern von leidenschaftlichen Flamencotänzen mitreißen lassen und echten iberischen Schinken sowie landestypischen Sherry probieren, ist der Nachwuchs bei "Andalucía Kids" bestens aufgehoben. Apropos: Auch für die kleinen Besucher gibt es ein großes Angebot auf der ITB Berlin. Zum Beispiel können die Sprösslinge im Labyrinth Kindermuseum Berlin, ebenfalls in Halle 2.1, unter dem Motto "Pura Vida", spanische Lebensfreude erleben, Mosaike basteln, Siesta unter Palmen halten oder auf der Paella-Staffel die Zutaten in die Pfannen fliegen lassen.

Reiseabenteuer, mitreißende Vorträge und eine Silent Disco

In Halle 4.1 erfahren große und kleine Entdecker, Weltenbummler und Naturliebhaber alles über Abenteuer- und Erlebnisreisen sowie über Ökotourismus. Das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer lädt ein zu einer kulinarischen Entdeckungsreise mit regionalen Spezialitäten wie Käse, Wurst, Marmeladen, Senf und Honig sowie zu Austern-Kostproben. Dabei lernen sie vom Austernkönig von Fanø, Jesper Voss höchstpersönlich, wie ein Profi Austern zu öffnen.

Auf der Showbühne sind am ganzen Wochenende ab 11 Uhr spannende Vorträge aus der Reisewelt zu hören. Unter anderem informiert die bekannte VOX-Moderatorin Nicolle Müller über den Umgang mit Wildtieren und Streunern im Urlaub, Fotoreporter Frank Riedinger erzählt von Adlerjägern und Schamanen in der Mongolei und der Reisebuch-Autor Stephan Orth gibt Tipps zum Couchsurfing in Russland.

Für Besucher in Feierlaue ist das kleinste Festival der Welt genau das Richtige. Getreu dem Motto "Rockin' All Over the World" geht in der YIG Lounge am Samstag und Sonntag jeweils ab 14 Uhr mit den Studenten der Hochschule Bremen die Post ab. Abschalten der besonderen Art verspricht die Silent Disco: Auf dem Dach vom Stand des Technologieunternehmens DaPhi können in dem bunten mit Graffiti verzierten Überseecontainer bis zu sechs Personen mit Kopfhörern abtanzen. Alle haben Spaß, keiner wird durch laute Musik gestört.

Bunte Exotik, afrikanische Rituale und traditionelle Liveshows

Estnische Klänge sind in Halle 18 am Stand von Visit Estonia durch acht Sängerinnen der Musikgruppe "Naized" zu hören. Afrikanische Kultur wird am Übergang Halle 20/21 lebendig. Sambia begeistert mit charaktervollen Masken und leidenschaftlichen Tänzen und führt die Besucher in sambische Zeremonien ein. Rhythmische Merengue-Musik liegt in der Luft in Halle 22, denn am Stand der Dominikanische Republik ist die Vielfalt des Landes mit Tanz und traditioneller Musik zu erleben. Außerdem zeigen echte Zigarrendreher ihr geschicktes Handwerk.

Bayerische Kultur ist gleich zwei Mal auf der ITB Berlin zu erleben.

Im LGBT Pavillon in Halle 21b tritt Berlins erste bayerische schwule Schuhplattlergruppe, die "Querplattler", auf. Zudem lassen die Pidinger Goaßl-Schnalzer in der Bayernhalle 6.2b zur vollen Stunde ihre Peitschen knallen, ein traditioneller bayerischer Brauch aus dem Alpenraum. Auch in Halle 18 ist mächtig was los. Hier feiert Litauen seine hundertjährige Unabhängigkeit mit litauischem Kuchen, einer Soundwerkstatt und einer virtuellen Entdeckungstour. Mit der 3D-Brille spazieren die Besucher durch die eiskalten Räume im Iglootel von Schwedisch Lappland. "Keine Bewegung" heißt es dagegen in Halle 10.2. Dort zeigt das größte Polizeimuseum Deutschlands, was es zu bieten hat. Mit Polizeioberkommissar Andreas Nusseck können Krimifans kniffelige Fälle lösen, Phantombilder erstellen oder virtuelle Fahrten im Streifenwagen und Flüge im Polizeihubschrauber machen.

ITB Berlin Gewinnspiele: Traumreisen gewinnen

So einfach geht's: Besucher tauschen an der großen Bühne in Halle 4.1 einfach ihr ITB Berlin-Ticket gegen ein Gewinnspiellos ein und beantworten die Frage richtig. Dort finden Samstag und Sonntag um 13 und 16 Uhr auch die Verlosungen statt. Zu gewinnen sind neben Urlauben innerhalb Deutschlands, Reisen nach Rumänien, Andalusien und Schweden.

Beim großen Abschlussfest mitfeiern

Zum Abschluss der weltweit größten Reisemesse wird es noch einmal richtig lebendig, bunt, fröhlich, musikalisch und exotisch. Gemeinsam mit den unterschiedlichsten Kulturen feiern Aussteller, Gäste und Besucher am Sonntag, 11. März von 15:30 bis 17 Uhr ein fulminantes Fest. Mit den kräftigen Seebären-Stimmen des Shanty-Chors verabschiedet sich das ITB Berlin Partnerland 2018 Mecklenburg-Vorpommern. Ein Feuerwerk an Rhythmus, Trommelwirbel und Tanzperformance bringt Sambia auf die Bühne. Und zum krönenden Abschluss macht Malaysia, das offizielle Partnerland der ITB Berlin 2019, mit traditionellen Musik- und Tanzkünsten Lust auf einen Besuch der weltweit größten Reisemesse im nächsten Jahr. Weitere Informationen für die ITB Berlin 2018 finden Interessierte unter www.itb-berlin.de/publikum.

Vergünstigte Tickets online, bei der BVG und der S-Bahn Berlin

Für die ITB Berlin-Publikumstage am Samstag und Sonntag, 10. und 11. März 2018, können Besucher das Tagesticket für nur 12 Euro statt 15 Euro unter www.itb-berlin.de/tickets online kaufen. Mit dem Ausdruck der Eintrittskarte kommen Privatbesucher bequem und ohne Anstehen in die Messehallen. Alternativ sind Gutscheine für die ITB Berlin an einem der vielen Automaten oder in den Kundenzentren von BVG und S-Bahn zu erwerben. Dort kostet der Gutschein für ein Tagesticket ebenfalls bis zum 11. März 12 Uhr nur 12 Euro statt 15 Euro. Kinder unter 14 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Zutritt. Schüler und Studenten erhalten ein ermäßigtes Tagesticket zum Preis von acht Euro. Das Last Minute Ticket für den 11. März ab 14 Uhr kostet an der Tageskasse acht Euro.

Über die ITB Berlin und den ITB Berlin Kongress

Die ITB Berlin 2018 findet von Mittwoch bis Sonntag, 7. bis 11. März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin für Fachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. 2017 stellten mehr als 10.000 Aussteller aus 184 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 169.000 Besuchern, darunter 109.000 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messe läuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 7. bis 10. März 2018. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. Der Eintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher und Aussteller kostenlos. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-berlin.de, www.itb-kongress.de und im ITB Social Media Newsroom.

