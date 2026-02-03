Deutsche Welthungerhilfe e.V.

Annonce des finalistes et demi-finalistes du concours « Seeding the Future Global Food System Challenge » doté d'un million de dollars

Les finalistes des Subventions d’amorçage et les demi-finalistes des Subventions de croissance et du Grand Prix Seeding the Future de la 5e édition du Seeding The Future Global Food System Challenge (GFSC) ont été annoncés, marquant une étape clé de ce concours mondial doté d'un million de dollars (USD) et visant à soutenir des solutions innovantes et à fort impact pour transformer les systèmes alimentaires.

Créé et financé par la fondation Seeding The Future et, pour la première fois, accueilli par Welthungerhilfe (WHH), le concours a attiré un nombre record de plus de 1 600 candidatures provenant d'équipes innovantes de 112 pays, illustrant la dynamique mondiale croissante en faveur de la transformation des systèmes alimentaires.

À l'issue d'un processus international d'évaluation, rigoureux et en plusieurs étapes, 36 équipes ont été sélectionnées à travers trois niveaux de prix : 16 finalistes Subventions d’amorçage (en compétition pour 8 prix de 25 000 USD), 12 demi-finalistes Subventions de croissance (en compétition pour 3 prix de 100 000 USD) et 8 demi-finalistes Grand Prix Seeding The Future (en compétition pour 2 prix de 250 000 USD).

« Accueillir le GFSC reflète l'engagement de Welthungerhilfe à accélérer des innovations audacieuses et évolutives là où elles sont le plus nécessaires. La diversité des solutions présentées cette année met en évidence la complexité des défis liés au système alimentaire et la créativité des innovateurs dans le monde entier », a déclaré Jan Kever, Responsable de l'innovation chez Welthungerhilfe.

Les innovations soumises couvrent des thématiques et des approches variées, notamment la production intelligente face au climat, les aliments riches en nutriments, la réduction des pertes alimentaires et des modèles de marché inclusifs, reflétant la complexité et l'interdépendance des défis actuels des systèmes alimentaires.

« Le Seeding The Future Global Food System Challenge a pour objectif de catalyser des innovations à fort impact, audacieuses et évolutives qui font progresser la transformation des systèmes alimentaires. Nous sommes heureux de collaborer avec Welthungerhilfe, partenaire de confiance et hôte du Challenge, et nous sommes encouragés par la qualité et la diversité des innovations issues de cette première année de collaboration », a déclaré Bernhard van Lengerich, fondateur et PDG de la Foundation.

Au – delà des lauréats, l’ensemble des finalistes et demi-finalistes - ainsi que tous les équipes déjà distinguées par d'autres concours d'innovation-

seront invitées à rejoindre la Base de données et le Réseau mondial d’innovation des Systèmes Alimentaires de STF , actuellement en phase de test bêta avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, afin de renforcer leur visibilité et de faciliter leur mise en relation avec des acteurs internationaux.

Vous trouverez plus de détails ici: welthungerhilfe.org/gfsc-finalists

À propos de la Seeding The Future Foundation (STF)

STF est une organisation privée à but non lucratif dédiée àl’accès équitable à une alimentation sûre, nutritive, abordable et fiable. Elle soutient les innovations qui transforment les systèmes alimentaires aux bénéfices des populations et de la planète. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.seedingthefuture.org

À propos de Welthungerhilfe

WHH est l'une des plus grandes organisations d'aide privées d'Allemagne, qui œuvre depuis 1962 pour un monde sans faim. Pour en savoir plus : Welthungerhilfe (WHH) - Welthungerhilfe

