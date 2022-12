Deutsche Welthungerhilfe e.V.

60 Jahre Welthungerhilfe

Abendveranstaltung mit Rede des Bundespräsidenten und Podiumsdiskussion mit internationalen Gästen

Berlin (ots)

Gesunde und sichere Ernährung ist ein Menschenrecht, doch bis zu 828 Millionen Menschen sind chronisch unterernährt. Seit 60 Jahren engagiert sich die Welthungerhilfe weltweit für eine Welt ohne Hunger. Die bisherigen Erfolge sind allerdings bedroht, denn die Zahl der Hungernden steigt seit 2015 wieder. Kriege und Konflikte, der Klimawandel und die Corona-Pandemie haben uns gezeigt, wie anfällig unser gesamtes Ernährungssystem ist.

Wie müssen wir auf diese Herausforderungen reagieren und welche Chancen bieten sich in der Zusammenarbeit mit unseren nationalen und internationalen Partnern, mit denen wir vertrauensvoll und effektiv zusammenarbeiten? Diese Fragen möchten wir mit internationalen Gästen besprechen.

14.12.2022, Einlass ab 18 Uhr

Tipi am Kanzleramt, Große Querallee

10557 Berlin

Teile der Veranstaltung können Sie über unsere Welthungerhilfe-Kanäle

Twitter und Youtube Live verfolgen.

Teilnehmende u.a. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Marlehn Thieme, Präsidentin Welthungerhilfe

Mathias Mogge, Generalsekretär Welthungerhilfe

Maja Göpel, Ökonomin und Transformationsforscherin

Natalya Iskovych, WEF-GlobalShapers, Ukraine

Francis Djomeda, Landesdirektor Welthungerhilfe Burundi

Die Veranstaltung ist anmeldepflichtig. Die Akkreditierung endet am 7. Dezember, 15:00 Uhr - Journalistinnen und Journalisten melden sich bitte unter Angabe von Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Medium und Funktion bei der Pressestelle der Welthungerhilfe an, Ansprechpartnerin ist Frau Catherine Briones, E-Mail: catherine.briones@welthungerhilfe.de, Tel: 0228/2288-640.

Das ausführliche Programm mit allen Teilnehmenden https://www.welthungerhilfe.de/60-jahre-welthungerhilfe/ Unter diesem Link keine Presseakkreditierung möglich.

Die Welthungerhilfe wird in diesem Jahr 60 Jahre. Sie ist eine der größten privaten Hilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionell unabhängig. Sie setzt sich mutig und entschlossen für eine Welt ohne Hunger ein. Seit ihrer Gründung am 14.12.1962 wurden 10.895 Auslandsprojekte in rund 70 Ländern mit 4,46 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach dem Grundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellen Katastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnerorganisationen.

