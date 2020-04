Deutsche Welthungerhilfe e.V.

Korrektur: Welthungerhilfe stellt Nothilfe-Fonds über 500.000 Euro bereit: "Coronavirus wird Hungerkrise verschärfen"

02.04.2020, 11:09 Uhr

Bonn/Berlin (ots)

In unserer heute verschickten Pressemitteilung zum Thema "Coronavirus wird Hungerkrise verschärfen" ist uns leider ein Fehler unterlaufen. Wir bitten dies zu entschuldigen und entsprechend zu korrigieren.

In der ursprünglichen Version hieß es im dritten Absatz, dritter Satz :

Dafür wird unter Mitwirkung der Berliner Charité ein Aufklärungspaket u.a. mit einem Comic in mehr als 20 Sprachen erarbeitet.

Stattdessen muss es heißen:

Zusammen mit WASH United und mit fachlicher Beratung durch einen Experten vom Institut für Hygiene und Umweltmedizin, Charité Universitätsmedizin Berlin, wird ein Aufklärungspaket u.a. mit einem Comic in mehr als 20 Sprachen erarbeitet.

Die Welthungerhilfe ist eine der größten privaten Hilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionell unabhängig. Sie kämpft für "Zero Hunger bis 2030". Seit ihrer Gründung wurden mehr als 9.300 Auslandsprojekte in 70 Ländern mit 3,71 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach dem Grundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellen Katastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnerorganisationen.

