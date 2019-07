smava GmbH

smava unterbietet Kreditangebote von Banken durch Einmalzahlung

- smava weitet seine Günstiger-Geht-Nicht-Garantie aus - Garantie gilt für alle Kreditnehmer, alle verfügbaren Kreditbeträge und -laufzeiten - Alle Garantie-Bedingungen: https://www.smava.de/guenstiger/

Im Rahmen seiner Günstiger-Geht-Nicht-Garantie unterbietet das Kreditportal smava ab sofort günstigere Ratenkredit-Angebote inländischer Banken. Kreditnehmer erhalten von smava eine Einmalzahlung, wenn das günstigste über smava.de gefundene Kreditangebot nicht günstiger sein sollte als ein vergleichbares Kreditangebot einer Bank und sie ihren Kredit trotzdem über smava.de abschließen. Durch die Einmalzahlung sind die über smava.de abgeschlossenen Ratenkredite für Kreditnehmer unter dem Strich günstiger als die von ihnen eingereichten Referenzangebote. Die Günstiger-Geht-Nicht-Garantie kann von allen Kreditnehmern, unabhängig von ihrer Kreditwürdigkeit, in Anspruch genommen werden - vorausgesetzt es stehen auf smava.de zur jeweiligen Kreditwürdigkeit passende Kredite zur Verfügung. Die Garantie gilt für alle auf smava.de verfügbaren Kreditbeträge und -laufzeiten.

So nutzen Kreditinteressenten die Günstiger-Geht-Nicht-Garantie

1. Kreditinteressenten, die bereits ein individuelles Ratenkredit-Angebot einer Bank vorliegen haben (Referenzangebot), prüfen, ob smava ein günstigeres Angebot für sie hat. Ist das Referenzangebot günstiger, reichen sie die Vertragsunterlagen dieses Angebots bei smava ein.

2. Kreditinteressenten schließen den günstigsten für sie auf smava.de verfügbaren Kredit ab.

3. smava überweist die Einmalzahlung. Hinweis: Die Höhe der Einmalzahlung kann vor Abschluss des Kreditvertrages unter https://www.smava.de/guenstiger/ durch den Kreditinteressenten selbst kalkuliert werden.

Ein Kreditvergleich ist für Kreditnehmer vorteilhafter als der Gang zur einzelnen Bank

Die Günstiger-Geht-Nicht-Garantie soll Verbraucher noch stärker zum Kreditvergleich animieren. smava vergleicht für sie Kredite von mehr als 20 Banken und schafft dadurch eine Transparenz, die keine Bank leisten kann. "Wir wollen besonders diejenigen erreichen, die traditionell nur zu einer Bank gehen und dadurch in aller Regel zu viel für ihren Kredit zahlen. Sie sollen merken, dass sich ein Kreditvergleich in jedem Fall lohnt. Im Schnitt spart man dadurch mehr als 35 Prozent", sagt Alexander Artopé, Geschäftsführer von smava. "Und sollte das Angebot einer Bank doch einmal günstiger sein, als die über smava gefundenen Angebote, greift unsere Garantie. Deshalb ist smava die bessere Anlaufstelle für Kredite als eine einzelne Bank."

Über smava

Deutschlands großes Kreditportal macht Kredite für Verbraucher transparent, fair und günstig. Durch digitale Prozesse bietet smava einen Überblick über 70 Kredite zwischen 1.000 und 120.000 Euro von mehr als 20 Banken und Kreditvergabepartnern. So können Verbraucher den für sie passenden Kredit auswählen und direkt abschließen. Im Schnitt zahlen Kreditnehmer bei smava über 35 Prozent weniger Zinsen als im Bundesdurchschnitt. Bisher vermittelte smava Ratenkredite von insgesamt über 5 Milliarden Euro, davon allein in 2018 über 2 Milliarden Euro. Als eines der größten deutschen Fintech-Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt smava mehr als 450 Mitarbeiter aus mehr als 40 Nationen. smava wird von einem erfahrenen Management aus dem Finanz- und Technologie-Bereich geleitet. Renommierte Investoren wie Vitruvian Partners, Verdane Capital, Runa Capital und Earlybird haben bisher insgesamt 135 Millionen US-Dollar in smava investiert.

