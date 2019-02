TV MOVIE neu mit innovativem Streaming-Guide

Bauer Media Group, TV Movie

Heute lassen sich immer mehr Serien und Filme "on demand" schauen, das heißt, wann der Zuschauer es möchte. Mit steigendem Streaming-Angebot wird es für Zuschauer allerdings immer schwerer, den Überblick zu behalten. Orientierung verschafft ab sofort das TV-Magazin TV MOVIE. Denn mit der aktuellen Ausgabe (ET: 08. Februar) launcht TV MOVIE einen innovativen Streaming-Guide. Der neue Service zieht sich durch alle Programmseiten und verrät den Lesern schnell und einfach, wo ihre Lieblingsserien und -filme auch als Stream verfügbar sind.

"TV MOVIE ist die erste Programmzeitschrift in Deutschland, die ihren Lesern einen so umfassenden Überblick über aktuelle Streaming-Angebote bietet. Auch in der Vielzahl der Hinweise und der Umsetzungsform sind wir einzigartig", erklärt TV MOVIE-Chefredakteur Uwe Bokelmann. "Streaming wird damit noch einfacher und übersichtlicher."

Verschiedenfarbige Icons an allen Programm-Tipps verweisen ab sofort auf die größten Streaming-Anbieter - Netflix, Amazon Prime, Maxdome und Sky Ticket - sowie auf die Mediatheken der TV-Sender. Pro Tag gibt es zudem je einen Film- und einen Serien-Tipp in der Vorschau, der nur bei einem der Streaming-Anbieter läuft. Zudem präsentiert TV MOVIE regelmäßig alle Top-Starts (Filme und Serien) der Streaming-Dienste. Darüber hinaus wird das Angebot für Sport-Fans ausgebaut.

