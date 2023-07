BGA zum Ende des Getreideabkommens

Berlin (ots) - "Ich begrüße das Wachstumschancengesetz und die geplante Investitionsprämie ausdrücklich. Das ist ein erster, großer Schritt in die richtige Richtung", betont BGA-Präsident Dr. Dirk Jandura anlässlich des Entwurfs eines Wachstumschancengesetzes durch das Bundesfinanzministerium heute in Berlin. "Die Zeitenwende in der Wirtschaftspolitik gelingt nur über verbesserte Rahmenbedingungen, vor allem für ...

mehr