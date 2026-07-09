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NDR VOR ORT: Mehr als 40 Formate aus Fernsehen, Radio und Internet live am Maschseeufer in Hannover erleben

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Hamburg (ots)

Der NDR in Niedersachsen macht Radio, Fernsehen und Online-Formate zum Anfassen und Miterleben: Während des Maschseefests und der Finals-Sportmeisterschaften heißt es vom 22. Juli bis 09. August NDR VOR ORT in Hannover. Dafür entstehen direkt am Maschseeufer ein Gläsernes Studiozelt für Radio-Sendungen, eine Bühne für Fernseh- und Podcast-Formate und Musik-Acts sowie ein Bereich für Dialog mit dem Publikum.

Mit mehr als 40 NDR, ARD und ARTE Formaten präsentiert der NDR sich an 19 multimedialen Themen-Tagen - von Reporter*innen aus dem NDR Regionalstudio Hannover, Sendungen von NDR Niedersachsen und NDR Fernsehen sowie von NDR 2, NDR Kultur und NDR Info bis hin zum ARD Weltspiegel mit dem Auslandskorrespondenten Vassili Golod (ARD Kiew). ARTE Unsere Ozeane zeigt zusammen mit der NDR Radiophilharmonie Ausschnitte aus neuen Filmproduktionen. Auch Musikstars aus Niedersachsen wie Marc Atlas und Marquess sind dabei.

Das gesamte Programm sortiert nach Themen-Tagen finden Sie online unter NDR VOR ORT: Radio, TV und Podcasts live in Hannover erleben | ndr.de

Andrea Lütke, Direktorin des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen und stellvertretende NDR Intendantin: „Der öffentlich-rechtliche Rundfunk gehört den Menschen. Und zusammen mit den Menschen möchten wir den fairen und respektvollen Austausch auf Augenhöhe stärken und damit auch einen wichtigen Beitrag zur Stärkung unserer Demokratie leisten. Auch dafür machen wir unsere Pop-Up-Angebote wie NDR VOR ORT am Maschsee.“

Die multimedialen Thementage bei NDR VOR ORT im Überblick:

NDR Familien-Tag am Mittwoch, 22.07.:

Blick hinter die Kulissen der Sesamstraße mit Samson live, MIKADO-Host Martin Tietjen bringt den Podcast samt Gewinnspiel auf die Bühne. NDR 1 Niedersachsen sendet live ab 13.00 Uhr mit Sören Oelrichs aus dem Gläsernen Studio. NDR Info schaltet mehrmals live ins Fernsehen, um 22.00 Uhr bringt das NDR Fernsehen die Sondersendung NDR EXTRA live vom Maschsee. Online berichtet ndr.de ausführlich auf Sonderseiten. Social-Hosts berichten für die Social-Media-Kanäle des NDR.

NDR Sport-Tag am Donnerstag, 23.07.:

ARD-Sportkommentartor Gerd Gottlob im Talk mit Sport-Prominenz und NDR Sportjournalist*innen, Sport-Podcast Ausgerechnet live on stage. NDR 1 Niedersachsen sendet live ab 13.00 Uhr mit Sören Oelrichs aus dem Gläsernen Studio.Auf der Bühne die NDR 1-„Hellwach“-Moderator*innen Isabel Eulenstein und Keno Bergholz.

NDR Auf’m Land-Tag am Freitag,24.07.:

NDR Podcast 63Hektar live mit Andreas Kuhlage und Maja Mogwitz, ARD Hofgeschichten mit Jessica Lange und Steffen Thudt, NDR Auf’m Land mit Bauernhof-Erlebnissen und Swantja Bues NDR 1 Niedersachsen sendet live ab 13.00 Uhr mit Sören Oelrichs aus dem Gläsernen Studio.

NDR Nachrichten-Tag am Samstag, 25.07.:

ARD Weltspiegel und NDR Streitkräfte und Strategien Podcast live mit Tessniem Kadiri (ARD), Philip Abresch (NDR Info) und Ukraine-Korrespondent Vassili Golod (ARD Kiew). Tagesschau- und NDR Info-Moderator André Schünke mit Faktenchecks. NDR Info Einblicke hinter die Kulissen mit Andreas Sperling (Moderator NDR Info Radio), Tom Heerdegen (Leiter NDR Zentralnachrichten) und Janine Albrecht (Kindernachrichten). NDR 1 Niedersachsen sendet live ab 12.00 Uhr mit Martina Gilica aus dem Gläsernen Studio, um 17.30 Uhr Sport mit Susanne Neuß. Auch Hallo Niedersachsen sendet live mit Jan Starkebaum ab 19.30 Uhr im NDR Fernsehen. Auf der Bühne die NDR 1-„Hellwach“-Moderator*innen Isabel Eulenstein und Keno Bergholz.

NDR FINALS-Finale-Tag am Sonntag, 26.07:

Hinnerk Baumgarten bringt DAS Rote Sofa auf die Bühne, talkt mit Prominenten und frisch gekürten Deutschen Meistern der FINALS. Auf der Bühne Christina von Sass und Michael Thürnau. NDR 1 Niedersachsen sendet live ab 12.00 Uhr mit Andreas Kuhnt aus dem Gläsernen Studio, um 17.30 Uhr Sport mit Susanne Neuß.

NDR Comedy-Spaß-Tag am Donnerstag, 30.07.:

ARD extra 3 Audio und NDR Info Intensivstation auf der Bühne mit Stephan Fritzsche, Torben Pöhls und Antonia von Romatowski (u.a. „Merkel“). NDR 1 Niedersachsen sendet live ab 13.00 Uhr mit Kaya Laß aus dem Gläsernen Studio.

NDR Happy-Sounds-Tag am Freitag, 31.07.:

Michael Thürnau präsentiert Musik vonSchlager bis Popmit Cyril Krueger von The Jetlags, NDR Schlager und ARD SOUNS mit Thürnaus Musikbox. NDR 1 Niedersachsen sendet live ab 13.00 Uhr mit Kaya Laß aus dem Gläsernen Studio.

NDR Zukunfts-Tag am Samstag, 01.08.:

Der NDR als vielfältiger Arbeitgeber: Medien-Jobs und Mitmach-Möglichkeiten präsentiert von NDR Azubis, Volontär*innen und Recruiting-Teams auf der Bühne. NDR 1 Niedersachsen sendet live ab 12.00 Uhr mit Martina Gilica aus dem Gläsernen Studio, ab 17.30 Uhr Sport live mit Bertil Starke.Auf der Bühne moderiert Christian Haacke.

NDR Gesund- und Glücklich-Tag am Sonntag, 02.08.:

ARD Ernährungs-Doc Dr. Jörn Klasen und Podcast-Host Julia Demann mit Gesundheits-Tipps. Im Podcast live on stage „NDR 2 Die Paartherapie“ Beziehungs-Tippsmit Maria Richter und Sascha Sommer. Regine Stünkel präsentiert die Rubrik „Zum Glück“ von NDR Niedersachsen. NDR 1 Niedersachsen sendet live ab 12.00 Uhr mit Christian Haacke aus dem Gläsernen Studio.

NDR Kultur-Tag am Donnerstag, 06.08.:

Podcast “Kunstverbrechen” live ab 14.00 Uhr. Julia Westlake moderiert das „NDR Kultur Journal” live ab 16.00 Uhraus dem Gläsernen Studio mit Einblick in Niedersachsens Kulturleben und Klassik-Hits. NDR Radiophilharmonie präsentiert Blechbläser live. NDR Kultur Literaturteam mit Gewinnspielen auf der Bühne. NDR 1 Niedersachsen sendet live ab 13.00 Uhr mit Sören Oelrichs aus dem Gläsernen Studio.

NDR Info-Tag am Freitag, 07.08.:

Fernseh-Nachrichten von NDR Info senden um 15.00 und 16.00 Uhr live mit Susanne Stichler. Medienkompetenz-Training und Fakten-Checks auf der Bühne mit André Schünke. NDR 1 Niedersachsen sendet live ab 13.00 Uhr mit Sören Oelrichs aus dem Gläsernen Studio.

NDR „Natur-Erlebnis“-Tag und NDR 2-Stargast Marc Atlas am Samstag, 08.08.:

Exklusive neue Sequenzen aus Formaten wie ARD „Erlebnis Erde“, NDR „Expeditionen“ und ARTE „Unsere Meere“: Die NDR Radiophilharmonie mit Filmmusik zu „Unsere Meere“. N-JOY und NDR 2-Chefin Mel Lidsba stellt ihre Radioprogramme vor. Live auf der Bühne ab 18.00 Uhr NDR 2-Stargast Marc Atlas unplugged und mit Meet & Greet. NDR 1 Niedersachsen sendet live ab 12.00 Uhr mit Sören Oelrichs aus dem Gläsernen Studio. Auf der Bühne: Christina von Sass.

NDR VOR ORT – Finale am 09.08. mit „Stars-am-Sonntag XXL“:

Im Talk mit Arne-Torben Voigts und Ulf Ansorge unter anderem Prominente wie Margot Käßmann, die Gruppe Marquess und Thorsten Schröder von der Tagesschau. NDR 1 Niedersachsen sendet live ab 11.00 Uhr mit Arne-Torben Voigts aus dem Gläsernen Studio. Hallo Niedersachsen berichtet live im NDR Fernsehen um 19.30 Uhr. Auf der Bühne: Ulf Ansorge.

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