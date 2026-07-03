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Achim, wie hast du Menschen aus der DDR geschmuggelt? – 2. Staffel des erfolgreichen NDR Kultur Podcasts „Zeitkapsel“ startet

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Hamburg (ots)

Achim Neumann ist 22, als in Berlin die Mauer gebaut wird. Er fühlt sich eingesperrt in der DDR – und erlebt er immer häufiger, wie heftig die Regierung Andersdenkende schikaniert. Noch im selben Jahr flieht aus der DDR. Um auch seine Freundin in den Westen zu holen, schließt er sich einer Gruppe an, die einen Tunnel von West nach Ost graben will. Ein gefährliches Unterfangen.

Im NDR Kultur Podcast „Zeitkapsel“ erzählt Achim seine Geschichte. Spannend wie ein Krimi, wenn plötzlich Wasser in den Tunnel läuft, wegen eines Verrats alles abgebrochen wird, tödliche Schüsse fallen. Erschreckend, wenn es um junge Menschen in der DDR geht, die verhaftet werden, weil sie die falsche Musik hören. Die für Jahre im Gefängnis landen, weil sie über Flucht nachdenken. Bewegend, weil das auch eine große Liebesgeschichte ist: Für seine Freundin (und spätere Ehefrau) riskiert Achim sein Leben.

Wie schon in der preisgekrönten ersten Staffel über die Holocaustüberlebende Irene Butter sind es Jugendliche, die ins Gespräch mit dem Zeitzeugen kommen. Eva und Josef sind 16 und 17 und damit im selben Alter wie Achim, als er die ersten Konflikte mit dem SED-Regime hatte. Die beiden leben im niedersächsischen Lohne und kennen die DDR nur aus dem Geschichtsunterricht. Zu dem 86-jährigen Achim haben sie sofort einen Draht, unterhalten sich auch mal über Musikgeschmack und Lieblingsessen. Für eine Folge des Podcasts geht es mit Achim neun Meter unter die Erde, wo Eva und Josef einen Original-Fluchttunnel besichtigen. Zusammen mit den Hörer*innen bekommen sie hier einen unmittelbaren Eindruck davon, wie es war, in einem feuchten, kalten Keller nur mit einem Spaten einen mehr als 100 Meter langen Tunnel in den harten Boden zu graben.

„Zeitkapsel“ ist ein Oral History Podcast: Zeitzeugen erzählen ihre Geschichte - auf Augenhöhe und für Jugendliche. Mit Achim Neumann hat die Redaktion für die zweite Staffel wieder einen wunderbaren Protagonisten gefunden, der es mühelos schafft, bei einer jungen Generation Interesse für ein besonderes Kapitel der deutsch-deutschen Geschichte zu wecken. Viele Archiv-Töne und ein aufwendiges Sounddesign machen den Podcast zu einem echten Hörerlebnis.

Host ist diesmal Wiebke Keunecke, Journalistin aus Berlin, die die Jugendlichen begleitet und zwischen den Interview-Passagen die nötigen historischen Einordnungen liefert.

“Zeitkapsel. Achim, wie hast Du Menschen aus der DDR geschmuggelt?“ ist ein Podcast von NDR Kultur. In Zusammenarbeit mit Studio van Meer. Das Story Editing und Redaktion im NDR lagen bei Katharina Mahrenholtz.

Den achtteiligen NDR Kultur Podcast „Zeitkapsel: Achim wie hast du Menschen aus der DDR geschmuggelt?“ gibt es bei ARD Sounds. Die ersten beiden Folgen werden am 3. Juli 2026 veröffentlicht, die weiteren Folgen dann im Wochenrhythmus.

Link zum Podcast: https://1.ard.de/zeitkapsel-2

Link zum digitalen Pressedossier: https://story.ndr.de/zeitkapsel/index.html

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