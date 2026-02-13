NDR Norddeutscher Rundfunk

Programmieren mit dem Elefanten erobert Niedersachen - Start der Kooperation zwischen WDR, NDR und Büchereizentrale Niedersachsen

Hamburg

Ab dem späten Frühjahr können Kinder zwischen 4 und 7 Jahren in Bibliotheken in Niedersachsen mit dem kleinen blauen Elefanten spielerisch programmieren lernen – analog und digital. Ziel der zwischen dem WDR, dem NDR und der Büchereizentrale Niedersachsen vereinbarten Kooperation: Spaß und Bildung für die Kleinsten mit „Programmieren mit dem Elefanten“!

Grundlage des Angebots ist die Wenn-Dann-Maschine, ein kostenloses und altersgerechtes Spiel mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden aus der Elefanten-App. Dazu gibt es für Vor- und Grundschüler zehn analoge Lernspiele zum Herunterladen. Die Zusammenarbeit mit dem WDR und NDR ermöglicht den Bibliotheken, das WDR-Angebot in ihr eigenes Veranstaltungs- und Bildungsprogramm für Kinder zu integrieren. Durch das Angebot in den Bibliotheken wird Kindern unabhängig ihrer Herkunft Bildungsteilhabe an einem zentralen Bildungsthema ermöglicht.

Im ersten Schritt wird das Bibliothekspersonal landesweit durch Online-Schulungen mit dem Angebot vertraut gemacht. Im Anschluss gibt es entsprechende Schulungen für Pädagoginnen und Pädagogen sowie Kita- und Schulklassen.

Kinder haben jeden Tag mit digitaler Technik zu tun. Durch das Angebot der „Wenn-Dann-Maschine“ in Bibliotheken in Niedersachsen können Kinder in einem geschützten Raum spielerisch elementare Fähigkeiten lernen, die sie auch im Alltag brauchen, zum Beispiel ein Problem effektiv und kreativ zu lösen, dazu Symbolverständnis und Teamwork. Für engagierte Eltern ist das eine konstruktive Hilfe, um die Medienkompetenz-Entwicklung ihres Nachwuchses zu unterstützen.

WDR Intendantin Dr. Katrin Vernau: „Ausprobieren, aktiv mitmachen, und dabei spielerisch die Grundprinzipien des Programmierens lernen – ganz ohne Vorkenntnisse: Beim ‚Programmieren mit dem Elefanten‘ lernen kleine Kinder, wie sie aktiv mitbestimmen und dazu beitragen können, dass etwas gelingt. Bei unserem Bildungsangebot war uns von Anfang an wichtig, dass alle Kinder unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund teilnehmen können.“

NDR Intendant Hendrik Lünenborg: „Die Neugier von Kindern ist zum Glück grenzenlos. Mit Leichtigkeit erobern sie sich digitale Fähigkeiten und dabei können wir sie begleiten. Toll, dass wir das erfolgreiche Bildungsangebot gemeinsam mit der Büchereizentrale Niedersachsen auch in unserem Sendegebiet anbieten können. Danke auch an den WDR für die gute Kooperation.”

In NRW läuft das Projekt des WDR bereits seit März 2025 erfolgreich in Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken der Bezirksregierung Düsseldorf. Hier haben landesweit schon viele Kinder kostenfrei die Grundzüge des Programmierens lernen können.

Weitere Hintergründe zu „Programmieren mit dem Elefanten“ finden Sie unter programmieren.wdrelefant.de.

