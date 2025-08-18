NDR Norddeutscher Rundfunk

„DAS! Rote Sofa“ – neuer Name, neuer Look

„DAS!“ im NDR Fernsehen präsentiert sich ab Montag, 18. August, in einem neuen Design. Im Mittelpunkt steht weiterhin das berühmte Rote Sofa. Anlass, dem Erfolgsformat des NDR nach fast 35 Jahren auch einen neuen Namen zu geben: Ab sofort heißt die Sendung so, wie sie von Zuschauerinnen und Zuschauern bereits lange genannt wird – „DAS! Rote Sofa“.

Nach neun Jahren war es im Studio erneut Zeit für eine Modernisierung – auch im Hinblick auf neue ökologische Standards. Deshalb wurde es auf energiesparende LED-Scheinwerfer umgerüstet. Das flexible, modulare neue Set ist ebenfalls nachhaltig konzipiert. Es bietet Raum für vielfältige Inszenierungen und Show-Acts und ist somit zukunftsfähig in Gestaltung und Nutzung.

Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von aktuell 14,2 Prozent im Norden von Januar bis Juli zählt „DAS! Rote Sofa“ zu den erfolgreichsten Angeboten im NDR Fernsehen. Seit 34 Jahren begeistert die Kultsendung mit ihrem beliebten Infotainment-Mix aus regionalen Nachrichten, Magazinbeiträgen sowie prominenten Gästen und namhaften Expertinnen und Experten. Moderiert wird „DAS! Rote Sofa“ von Bettina Tietjen, Inka Schneider, Hinnerk Baumgarten oder Ilka Petersen – täglich 45 Minuten live um 18:45 Uhr im NDR Fernsehen und in der ARD Mediathek.

