Prävention von Naturgefahren und Lawinen, der französische Konzern MND baut seine Position als Weltmarktführer aus

Chambéry, Frankreich

MND ist weltweit führend in der Prävention und Kontrolle von Lawinenrisiken. Das Unternehmen hat gerade neue Verträge in Kanada, den USA, Chile, Argentinien und Norwegen abgeschlossen.

Großprojekte auf fünf Kontinenten

Kanada MND sichert die Zufahrtsstraße zur Goldmine in Brucejack (British Columbia). Diese 76 km lange Straße zum Knipple-Gletscher muss das ganze Jahr über rund um die Uhr und bei allen Wetterbedingungen befahrbar bleiben. MND installiert ein Gazex-System, um bestimmte Abschnitte zu schützen. Der Betreiber NEWMONT über seinen Vertriebspartner AVATEK entschied sich für MND aufgrund der Zuverlässigkeit und Autonomie der 13 Gazex, die für extreme Umgebungen geeignet sind.

USA Das California Department of Transportation (Kalifornisches Verkehrsministerium), das für das Straßennetz zuständig ist, hat seinen Vertrag mit MND und den Austausch von sechs Gazex-Systemen in Tahoe Valley um drei Jahre verlängert.

Chile In der Kupfermine CODELCO Div.Los Bronces modernisiert MND die Kommunikationssysteme von rund 40 Gazex. Die Vorrichtung umfasst eine redundante Satellitenkonnektivität über 18 Satelliten, die eine sichere Kommunikation zwischen den Kontrollbasen und der Webplattform SAFET-Cs gewährleistet. Auch in der Coldelco-Mine Div.Andina ist eine Anlage in über 3000 m Höhe geplant.

Argentinien Im Skigebiet Las Leñas (800 km von Buenos Aires entfernt) modernisiert MND eine Gazex-Anlage in einer Höhe von 2200 bis 3430 m über dem Meeresspiegel.

Norwegen MND sichert die Verkehrsachse auf der Insel Arnøya mit 24 herausnehmbaren O'BellX®-Einheiten, einem Radar und einer Wetterstation. Dieses System schützt eine Skitourenroute. Der Vertrag sieht den Betrieb und die Wartung der Anlage für fünf Jahre vor, die verlängert werden können.

In 22 Ländern sind mehr als 3000 MND-Systeme installiert, die Industrieanlagen, Eisenbahnlinien, Straßen, Skigebiete und Dörfer schützen. Das Tal von Chamonix ist ausgerüstet, um den Zugang zum Mont-Blanc-Tunnel zu sichern. MND-Produkte werden in Frankreich entworfen und zusammengebaut. Sie sind mit zahlreichen Patenten versehen.

MND ist ein französischer Konzern, der sich auf Kabelmobilität, Beschneiungssysteme, Sicherheit in den Bergen und Infrastrukturen für sensationelle Freizeitaktivitäten spezialisiert hat. Mit mehr als 3000 Kunden in 49 Ländern trägt MND in seinen vier Kernbereichen zu Mobilität, Freizeit und Sicherheit bei, mit bewährten und nachhaltigen Lösungen, die aus seiner Erfahrung in den Bergen hervorgegangen sind. MND ist in über 50 Ländern vertreten www.mnd.com

alex@alternativemedia.fr

