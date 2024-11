"NDR Wohn-O-Mat": Welcher Wohnort im Norden passt zu dir?

Hamburg (ots) - Im Oberharz haben Radiohörerinnen und -hörer jetzt einen noch besseren Zugang zu NDR Hörfunkprogrammen - und das in noch höherer Qualität. Der NDR nimmt einen weiteren DAB+ Sender in Betrieb - diesmal am Senderstandort Harz-West in Torfhaus. In Clausthal-Zellerfeld, Schöningen, Schulenberg im Oberharz und natürlich Torfhaus selbst sind die NDR Radioprogramme auf Block 6C (185,360 MHz) nun zusätzlich auch im Haus über das moderne Digitalradio zu ...

