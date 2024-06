NDR Norddeutscher Rundfunk

Zurück aus der Pause: Carlo von Tiedemann wieder am NDR Schlager Mikrofon

Nach fünf Monaten krankheitsbedingter Pause geht NDR Urgestein Carlo von Tiedemann am Sonnabend, den 29. Juni erstmals wieder auf Sendung. "Carlo kennt sie alle" läuft beim Radiosender NDR Schlager immer Sonnabends von 10 bis 12 Uhr. Darin präsentiert Carlo von Tiedemann die schönsten Schlager und die besten Oldies und erzählt von seinen Begegnungen mit den großen Stars in der Aktuellen Schaubude, bei Veranstaltungen oder in der Kneipe. "Ich bin der glücklichste Schlageropa ever", sagte der 80-jährige im NDR Interview.

Das Radio-Urgestein freut sich auf die Rückkehr ans Mikrofon. Er konzentriert seine Kräfte dabei derzeit auf seine Moderation bei NDR Schlager. "Ich habe eine nicht zu beschreibende Lust auf Radio. Wer 53 Jahre dabei ist, der kann nichts anderes. Ich habe ja auch nichts anderes gelernt." Sein Fazit zum Neustart nach seiner krankheitsbedingten Pause: "Ich bin zuhause, ich bin fröhlich, ich bin gesund, es geht aufwärts."

NDR Schlager - Im Norden zuhaus sendet rund um die Uhr deutsche und internationale Schlager sowie Instrumentalhits. Das digitale Radioprogramm wird in Hannover produziert. NDR Schlager kann über DAB+, Internet und die NDR Radio App empfangen werden.

Mehr zur Sendung "Carlo kennt sie alle": https://www.ndr.de/ndrschlager/Carlo-kennt-sie-alle,carlovontiedemann214.html

