NDR Norddeutscher Rundfunk

Zwei Jahre NDR Schlager - Kerstin Ott, Andy Borg und Peggy March gratulieren

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Mit einem besonderen Jubiläumsprogramm feiert das Radioprogramm NDR Schlager am 1. November seinen zweiten Geburtstag. Ab 13 Uhr ist Schlagerikone Bernhard Brink zu Gast. Aber auch viele weitere Schlagerstars gratulieren.

Kerstin Ott ("Die immer lacht") schickt Grüße aus Schleswig-Holstein: "Herzlichen Glückwunsch, NDR Schlager. Zwei Jahre sind schnell vergangen. Ich denke gerne an meinen Besuch bei euch zurück und freue mich auf viele weitere Jahre." Glückwünsche kommen auch aus den USA von Schlagerlegende Peggy March ("I will follow him"): "Zu eurem Ehrentag schicke ich Grüße aus Amerika. Ich war schon bei euch in Hannover zu Gast und freue mich bereits auf das nächste Mal. Weiterhin viel, viel Erfolg." Und Andy Borg ("Adios Amor") erklärt in seiner Gruß-Botschaft: "Mit meiner ganzen Wiener Gemütlichkeit wünsche ich dem Team eine schöne Geburtstagsfeier. Und uns, den Hörerinnen und Hörern, wünsche ich, dass alles so weitergeht und NDR Schlager auch künftig so schöne Musik spielt."

NDR Schlager startete als neues Angebot am 1. November 2021 und sendet rund um die Uhr die schönsten Schlager aller Zeiten - von Caterina Valente und Freddy Quinn bis Helene Fischer. Hinzu kommen internationale Schlager von Baccara, Tony Christie und vielen anderen. Beliebte Stimmen des NDR wie Kaya Laß, Carlo von Tiedemann, Michael Thürnau, Yared Dibaba und Martina Gilica führen durch das Programm. Neben der Musik ist Plattdeutsch das zweite Standbein von NDR Schlager. Täglich gibt es plattdeutsche Formate wie "Das niederdeutsche Hörspiel".

NDR Schlager wird aus dem NDR Landesfunkhaus Niedersachsen in Hannover gesendet. Der verantwortliche Redakteur von NDR Schlager, Thorsten Küppers, erklärt: "Schlagerfans haben ihre Lieblingsmusik in den norddeutschen Radioprogrammen lange Zeit vermisst. Diese Lücke haben wir mit NDR Schlager geschlossen. Der Erfolg ist bereits nach kurzer Zeit messbar."

NDR Schlager wurde knapp ein Jahr nach seinem Start bereits erstmals in der Media-Analyse 2022 Audio II ausgewiesen und legt seither zu. Laut MA 2023 Audio II wird es bundesweit täglich von 116.000 Menschen gehört. Im "Weitesten Hörerkreis" sind es bundesweit 815.000 Hörerinnen und Hörer.

NDR Schlager ist über DAB+, das Internet, die NDR Radio App, den Satelliten Astra und das digitale Antennenfernsehen DVB-T2 zu empfangen.

Weitere Informationen: NDR.de/schlager.

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell