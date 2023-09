NDR Norddeutscher Rundfunk

NDR Info Extra "Angriffe, Drohungen, Zensur - Kampf um die Pressefreiheit" mit Ingo Zamperoni und internationalen Gästen

Hamburg (ots)

Sendetermine: Montag, 11. September, 11.30 Uhr, im Radio auf NDR Info und auf ndr.de/pressefreiheit als Livestream. Ab 18.00 Uhr in der ARD Mediathek und um 21.30 Uhr auf tagesschau24, Dienstag, 12. September 00.00 Uhr im NDR Fernsehen.

In Deutschland werden Journalistinnen und Journalisten zunehmend häufiger angegriffen und bedroht. In sozialen Medien häuft sich Desinformation. Mit seinem Mediengesetz treibt Wladimir Putin regierungskritische Medienschaffende ins Exil. Was muss getan werden, um weltweit Angriffe, Drohungen und Zensur der Presse zurückzudrängen?

Das ist Thema im NDR Info Extra "Angriffe, Drohungen, Zensur - Kampf um die Pressefreiheit" am 11. September. In der Sendung diskutieren der türkische Exil-Journalist Can Dündar, der Moskau-Korrespondent der "New York Times", Anton Troianovski, sowie Jan Hollitzer, Chefredakteur Thüringer Allgemeine und Katja Marx, NDR Programmdirektorin die Situation. Mit dabei sind außerdem Huberta von Voss "Institute for Strategic Dialogue" in Berlin und Michael Rediske, Vorstandsmitglied bei "Reporter ohne Grenzen". tagesthemen Moderator Ingo Zamperoni führt durch die Sendung.

Die Sendung bildet den Auftakt zur "1. Hamburger Woche der Pressefreiheit", die vom 11. bis zum 16. September stattfindet und von der Körber-Stiftung und der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius initiiert wurde. Der NDR ist Partner der Aktionswoche.

NDR Chefredakteure Andreas Cichowicz und Adrian Feuerbacher: "Pressefreiheit ist ein hohes Gut, das wir jeden Tag verteidigen. Wenn Reporterinnen und Reporter körperlich angegangen werden, wenn uns Institutionen und Unternehmen auch juristisch unter Druck setzen und Behörden Informationen nicht herausrücken wollen, dann wehren wir uns. Wir lassen uns nicht einschüchtern, sondern setzen täglich in unseren Programmen klare Zeichen für den Schutz freier und unabhängiger Berichterstattung, die keinem wirtschaftlichen oder politischen Interesse unterliegt. Das Programm von NDR Info steht dafür seit nunmehr 25 Jahren."

Im Anschluss an die Diskussionssendung mit Ingo Zamperoni und seinen Gästen findet beim NDR im Rahmen der "1. Hamburger Woche der Pressefreiheit" eine "News Fair" auf dem Gelände in Hamburg-Lokstedt statt, die sich an Journalistinnen und Journalisten richtet. In diversen Workshops zu Themen wie Pressefreiheit und unabhängige Berichterstattung können sie mit Kolleginnen und Kollegen sowie Experten aus der Medienbranche ins Gespräch kommen.

NDR Info feiert in diesem Jahr parallel zur "1. Hamburger Woche der Pressefreiheit" seinen 25. Geburtstag. Seit 1998 steht NDR Info für unabhängigen Journalismus, fundierte Hintergründe und investigative Recherchen: Tag und Nacht im Radio und online, in den NDR Info Fernsehsendungen oder in Podcasts und Livestreams. Der NDR feiert mit diesem Jubiläum auch 25 Jahre Information und Medienvielfalt durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

